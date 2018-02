Maltempo Lecco | Anas | “Sospesa la chiusura della corsia sud della statale 36 Racc” 

meteoweb.eu

: RIAPERTA ALLE 18 LA CORSIA SUD DELLA NUOVA LECCO-BALLABIO. ANAS: “PREVENIRE MALTEMPO” | 28/02/2018 - - LeccoNews : RIAPERTA ALLE 18 LA CORSIA SUD DELLA NUOVA LECCO-BALLABIO. ANAS: “PREVENIRE MALTEMPO” | 28/02/2018 - - lecco_notizie : Maltempo. Primi fiocchi in mattinata, domenica previste nevicate -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)informa che, in considerazione delle condizione meteo previste per le prossime ore, con precipitazioni nevose in intensificazione nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, i lavori attualmente in corso lungo lasud in corrispondenza del km 4,200, lungo la strada36 Racc ‘Raccordo-Valsassina’, tra i comuni die Ballabio, saranno sospesi dalle ore 18 di oggi, 28 febbraio, fino alle ore 9 di lunedì 5 marzo. Già da questa sera sarà ripristinata la normale viabilità lungo lasud, nel tratto compreso tra il km 9,015, nel territorio comunale di Ballabio, e la rampa di immissione sullada via Poggi, al km 4,000, nel territorio comunale di. L'articolo: “Sospesa lasud36 Racc” sembra essere il primo su Meteo Web.