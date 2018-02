Maltempo | l’aeroporto di Bergamo predispone il Piano Emergenza Neve 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Scatta questa notte all’Aeroporto di Orio al Serio () ilNeve predisposto per far fronte all’arrivo della nuova perturbazione che nelle prossime 48 ore porterà la neve al Nord. Oltre al trattamento delle superfici di volo, dei piazzali e delle aree di movimento degli aeromobili e dei mezzi di servizio aeroportuali, saranno impiegati a pieno regime tutti i mezzi di de-icing e il relativo personale per le operazioni di sghiacciamento degli aeromobili, mentre all’esterno dell’aerostazione ci si avvarrà di ditte specializzate per garantire la praticabilità della viabilità esterna e delle aree di sosta e parcheggio. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, invita i passeggeri in partenza a mettersi in viaggio con congruo anticipo per raggiungere in tempo utile l’aeroporto. L'articolo: l’aeroporto di...