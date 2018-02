Maltempo | il Burian provoca un incredibile incidente a catena in Germania sull’A24 | 30

Maltempo - il Burian flagella anche il Regno Unito : incredibile blizzard a Londra - forte neve e disagi su tutto il Paese [GALLERY] : 1/39 ...

Maltempo - allerta Burian : gelo e neve in Spagna : Il Burian, la gelida corrente siberiana ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate. La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi. La ...

Maltempo - Burian : 19 vittime in Europa per il freddo siberiano : L’Europa è nella morsa del gelo proveniente dalla Siberia, che in quattro giorni ha provocato la morte di circa 20 persone. Il Burian, soprannominato dai media britannici “La bestia dell’Est”, “L’orso siberiano” nei Paesi Bassi, il “Cannone di neve” in Svezia o “Mosca-Parigi” in Francia, sta provocando disagi nei trasporti e rischi per la salute dei più vulnerabili, senzatetto e ...

Maltempo - una vittima a Milano. Burian porta la neve a Napoli : Si registra una seconda vittima dell'ondata di freddo: un senza tetto trovato morto vicino alla Stazione Centrale di Milano. Il Maltempo che ha messo in ginocchio Roma, ora si è abbattuto su Napoli. ...

Maltempo - allerta Burian : domani 27 Febbraio scuole aperte a Napoli : “All’esito dell’ultima riunione in Prefettura delle 17 dalla quale non sono emersi ulteriori elementi di criticita’ sul piano della viabilita’ e visto il bollettino meteorologico regionale che conferma lo stato di allerta ‘verde’, le scuole cittadine funzioneranno regolarmente”. Cosi’ in una nota gli assessori alla Scuola, alla Protezione Civile e al Patrimonio del Comune di Napoli, ...

Maltempo - allerta Burian : la neve blocca una partoriente in casa - soccorsa di Vigili del Fuoco : Giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno fatto fronte a decine di richieste a causa della neve caduta copiosa su tutta l’Irpinia: in mattinata, ad Atripalda, si è reso necessario soccorrere una donna in procinto di partorire rimasta bloccata in casa per l’improvvisa nevicata. La donna è stata trasportata in ospedale con un automezzo fuoristrada in tempo per il parto. Molti gli automezzi rimasti bloccati a ...

Maltempo - Burian a Napoli : revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : Il Prefetto di Napoli Carmela Pagano, ha adottato la revoca del provvedimento del 25 febbraio u.s., con il quale era stata disposta dalle ore 22 del 25 febbraio 2018 la limitazione della circolazione ai mezzi pesanti con carico superiore alle 7.5 tonnellate sull’intero sistema viario del territorio provinciale compresi i tratti autostradali. La decisione e’ stata assunta su conforme avviso del Comitato Operativo Viabilita’ che ...

Maltempo - Burian a Roma : alberi e cavi caduti - 100 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono circa 100 nel pomeriggio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Roma e provincia per la caduta di alberi, rami pericolanti, cavi elettrici, cartelloni pubblicitari e verifiche di tegole. A quanto reso noto gli interventi effettuati per la neve riguardano l’80% del totale. Il Comando di Roma conferma ancora il potenziamento del personale. Risultano al momento in coda circa 130 interventi. L'articolo Maltempo, Burian a Roma: ...

Maltempo - il Burian si accanisce sulle Marche : tanta neve ad Ancona - Pesaro - Fano - San Benedetto del Tronto e Senigallia

Maltempo - allerta Burian : treni fino a 7 ore di ritardo - cause e aggiornamenti : I forti ritardi, fino a circa sette ore, subiti dai treni Frecciarossa proprio durante l’allerta Burian sono stati causati da due fattori: la neve su Roma e un guasto ad un treno Italo sulla direttissima Roma-Firenze, nei pressi della stazione di Orte (Viterbo). E’ quanto apprende l’ANSA da fonti di trenitalia. La nevicata su Roma ha determinato intorno alle 8.30 di questa mattina criticita’ a Termini e nelle altre ...

Maltempo - il Burian sferza l’Europa : diverse vittime - allerta da Parigi a Mosca : La strage di Burian: il vento gelido proveniente dalla Siberia non sta risparmiando l’Europa dove sono almeno sette i morti registrati in tre giorni. La tempesta artica che i media britannici hanno ribattezzato ‘The beast from East’, ha portato condizioni climatiche simili a quelle del circolo polare in tutto il Vecchio Continente. Notevoli i disagi in particolare ai trasporti: aeroporti paralizzati, fiumi ghiacciati e paura ...

Maltempo - allerta Burian : nelle zone del terremoto attesi fino a -17°C : Italia paralizzata dall’arrivo del gelido Burian: dopo la neve ora sono le temperature le osservate speciali. Secondo le previsioni nelle zone di Amatrice, Accumoli, e in tutto il cratere del centro Italia colpito dal terremoto del 2016 le temperature sarebbero in procinto di scendere fino a -17 gradi centigradi già nelle prossime ore, quando il vento gelido proveniente dalla Siberia si abbatterà sulle regioni dell’Italia ...

Maltempo : il Burian porta neve e gelo anche a Londra - Regno Unito a rischio "blackout" per il gelo

Maltempo : in Belgio il Burian porta neve su tutta la Vallonia con temperature fino a -13°C