Maltempo | come proteggere e aiutare gli uccellini in inverno

Maltempo - ecco come ottenere rimborsi per i treni in ritardo o cancellati : rimborsi integrali per i clienti trenitalia che hanno dovuto rinunciare al viaggio su treni a lunga percorrenza o sono arrivati a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore. Idem per chi aveva un biglietto Italo, ma solo se è rimasto a casa o ha subito ritardi di oltre due ore. Sono le condizioni previste dalle compagnie ferroviarie per risarcire chi è stato coinvolto dai disagi causati dall’ondata di gelo degli ultimi giorni. ...

Maltempo - RFI : traffico ferroviario del 28 febbraio prosegue come da programma : La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana ,, RFI , senza particolari criticità. come programmato, sulla rete ferroviaria ...

Maltempo - rimborso dei biglietti Trenitalia e Italo : come funziona - : Il Gruppo Ferrovie dello Stato e Ntv garantiscono la restituzione integrale del prezzo a chi ha rinunciato a viaggiare a causa dei ritardi e delle cancellazioni dovute al gelo . Ecco come ottenere il ...

Maltempo : ondata gelo come quelle del 2012 e 1985

Maltempo Sardegna - albero cade sulla ferrovia : treni bloccati a Macomer : La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All’uscita di Macomer e’ stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell’illuminazione pubblica, ...