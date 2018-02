Maltempo Campania | domani scuole chiuse in diversi comuni vesuviani 

Maltempo Campania : domani 28 Febbraio scuole chiuse nell’area flegrea stop anche a mercati : Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico. ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo Campania : scuole chiuse in alcuni comuni del Vesuviano anche domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. ”Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano : In diversi comuni del Napoletano le scuole resteranno chiuse oggi e in parte anche domani per la neve. Istituti chiusi a Ercolano (Napoli). Prorogata la chiusura degli istituti scolastici a Sant’Anastasia e a San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha firmato l’ordinanza di chiusura anche per oggi. Stop alle lezioni anche oggi a Ottaviano (Napoli). A San Giorgio a Cremano (Napoli) il primo cittadino ...

Maltempo Campania : con la neve a Napoli è strage nei campi : campi di ortaggi distrutti e frutteti ghiacciati, danni alle serre provocati dalla neve e acqua degli abbeveratoi delle stalle che rischia di gelare, rendendo complicato dare da bere agli animali. E’ il primo bilancio stilato dalla Coldiretti sui problemi causati dalla storica nevicata che ha colpito Napoli e le altre province della Campania, la seconda in meno di 48 ore, cosa che non accadeva dal 1985, anche se per accumulo e intensità è ...

Il presidente della provincia di Benevento ha disposto per oggi e domani la chiusura al pubblico delle strutture museali provinciali: "Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all'accesso alle strutture". Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port'Aurea, Biblioteca provinciale.

Maltempo Campania : finita la nevicata a Napoli - resta il caos trasporti : La neve ha cessato di cadere e il sole sta cominciando a sciogliere gli accumuli a Napoli: la massima arriverà a 6°C, la minima scenderà sotto lo zero, facendo registrare almeno -1°C. L’emergenza Maltempo a Napoli non è però terminata. Permangono i disagi connessi alla chiusura della pista dello scalo aereo Capodichino programmata almeno fino alle 10. Traffico aereo non ancora regolare e problemi per i treni. L’Azienda napoletana di ...

Maltempo Campania : a Salerno chiuse tutte le scuole : scuole chiuse a Salerno, sul territorio comunale, per la giornata di oggi: la decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale, a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo. Le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nella prima mattinata di oggi, con precipitazioni nevose e abbassamento delle temperature su tutto il territorio comunale, hanno determinato una condizione di pericolo per la circolazione stradale e per ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo e gelate - criticità prorogata fino a mercoledì : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo attualmente in vigore di ulteriori 48 ore e cioè fino alle 23.59 di mercoledì prossimo. Le precipitazioni nevose che attualmente stanno interessando il territorio, a partire dalla serata, lasceranno il posto a gelate persistenti anche in pianura. Le temperature saranno, infatti, in ulteriore diminuzione. Resta attivo, naturalmente, il presidio in h24 della Sala ...

Maltempo Campania : Campi Flegrei imbiancati da una coltre di neve : L’area flegrea, con tutti e 4 i suoi Comuni, è ricoperta da una coltre di neve. Il manto bianco ha ricoperto le cime delle colline, Barbaro, Gauro e Cigliano che orlano Pozzuoli ed è caduta su Quarto e le zone di Monterusciello e Licola. Fiocchi a metà mattinata anche nel centro storico di Pozzuoli, la zona di Pozzuoli alta, la Solfatara e i comuni di Bacoli e Monte di Procida. Disagi alla viabilità soprattutto sull’asse Quarto ...

scarsa visibilità e ghiaccio: l'aeroporto di Napoli ha sospeso i voli in partenza e in arrivo. La nevicata che ha interessato il capoluogo campano e il crollo termico hanno bloccato il traffico aereo a Capodichino, cancellando due voli da Monaco e da Linate sinora, quello da e per Sharm el Sheik e facendo dirottare un volo Easy Jet su Bari e un altro della stessa compagnia a Fiumicino.

Maltempo e neve dalla Campania alla Sicilia : trasporti nel caos : Il bollettino da Maltempo e neve è in evoluzione su tutta Italia. Gelo su tutta Italia, ma nessuna particolare criticità ad eccezione della situazione di Roma. È quanto emerso nel corso del Comitato ...

Maltempo Campania : disagi sulle autostrade - tir bloccati : disagi sulle autostrade della Campania a causa del Maltempo: camion fermi sull’autostrada A2 all’altezza di Fisciano, e problemi anche nell’area dello svincolo di Mercato San Severino, sempre nel Salernitano. Nel Casertano a Mignano Montelungo tir bloccati dal ghiaccio. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche zone a 3-400 metri di altezza e in pianura. Regolari i collegamenti dallo scalo aereo di Capodichino a Napoli, ...

Disagi alla circolazione sulla strada Statale Appia a causa della neve e del ghiaccio. Circolazione in tilt sul tratto di strada nel comune di Arpaia dove un bus (a bordo solo il conducente) si è messo di traverso sulla carreggiata dopo essere finito fuori strada. Sul posto i vigili del Fuoco di Benevento e del distaccamento di Bonea.