Maltempo | ancora scuole chiuse nelle Marche domani 1° Marzo

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo - domani ancora neve a Bologna : pronti 196 spazzaneve : ancora neve domani a Bologna, dove le scuole rimangono comunque regolarmente aperte: in base all’allerta Arpae, scatta il piano del Comune con 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve pronti ad entrare in azione, oltre alle 39 squadre dedicate alle attività manuali. Gli spargisale verranno attivati prima in collina e poi in pianura per la salatura preventiva delle strade. Gli spazzaneve accenderanno il motore non appena i depositi di neve ...

Maltempo Francia - il Burian porta ancora neve al sud e temperature glaciali al nord : ieri la giornata più fredda con picchi di -30°C [GALLERY] : 1/12 ...

Maltempo : ancora neve e caos in Gb : ANSA, - LONDRA, 28 FEB - neve e freddo continuano a imperversare anche sul Regno Unito, sulla coda della perturbazione di origine siberiana che investe l'Europa e non solo. Londra è stata imbiancata ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il gelo siberiano non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città delle Marche e del Molise, in ...

L'esperto : ancora zone di criticità - giovedì torna forte Maltempo al nord : Mentre persiste il maltempo soprattutto sulle marche è in arrivo un fronte di aria calda che, a metà settimana, porterà nevicate al nord e pioggia al centro sud -

Il Maltempo arriva a Napoli : disagi e scuole chiuse anche domani. A Roma i treni ad alta velocità ancora deviati su Tiburtina : Roma - Il giorno dopo la grande paralisi di Roma , i disagi legati al maltempo non si sono del tutto risolti, ma ora è il Sud a dover fare i conti con la coltre bianca: Napoli fa i conti con disagi al ...

Maltempo : ancora disagi notevoli sulla rete ferroviaria : A Napoli i treni ad Alta velocità in partenza stanno accumulando ritardi che arrivano fino a 80 minuti. Nella Capitale treni dirottati da Termini a Tiburtina. Delrio chiede chiarimenti sui disagi - ...

Allerta Maltempo 28 febbraio : scuole ancora chiuse per neve - ecco dove : Prosegue l'ondata eccezionale di neve e maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia. Le immagini dei tg di questi giorni parlano chiaro: in pochi giorni a Roma sono arrivati a cadere fino a 20 cm di neve, ma anche altre città del Sud Italia, come ad esempio Napoli, ieri mattina si sono svegliate imbiancate. Una situazione meteorologica preoccupante che in molte città italiane ha portato ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque