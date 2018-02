Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull’Italia - emergenza al Nord : Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. neve anche sulle regioni centrali, soprattutto su altitudini più elevate Continua a leggere L'articolo Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord sembra essere il ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

?Maltempo - allerta Protezione Civile : neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

Maltempo - allerta in Liguria : domani 1° Marzo scuole chiuse a Genova - Savona e nella maggior parte dei Comuni : “La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci che attraverso i Coc faranno le loro valutazioni ma la maggior parte delle scuole della regione resterà chiusa, anche per evitare il disagio e la pericolosità di muoversi con un manto stradale difficile. L’appello ai cittadini è pertanto quello di limitare gli spostamenti il più possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’allerta ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Marzo : forte Maltempo in tutt’Italia - i DETTAGLI : Allerta Meteo – L’aria fredda di origine artica presente sull’Italia, nella giornata di domani lascerà il posto a correnti occidentali più miti e umide. Il cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione, dove un cuscinetto di aria fredda resisterà nei bassi strati. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate a livello di pianura sulle regioni centrali solo durante la prossima ...

Maltempo Arezzo : il Comune già in allerta per far fronte alle emergenze : Dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani, giovedì 1 marzo, sono previste diffuse nevicate deboli a tutte le quote, con accumuli a valle medi di 5 centimetri e massimi di 10, che in collina potrebbero raggiungere i 15 centimetri. Le precipitazioni nevose saranno seguite da piogge moderate con cumuli medi di 15-20 millimetri nel restante arco della giornata. Si prevedono diffusi disagi alla circolazione su tutta la rete viaria comunale fin da ...

Maltempo Toscana - Asl allertate : garantiranno il pieno funzionamento : Per l’ondata di freddo eccezionale che sta interessando anche la Toscana e che prevede a partire da stanotte condizioni meteorologiche avverse per nevicate e gelo su buona parte della Regione, la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione, su indicazione del presidente e dell’assessore al diritto alla salute, ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere ...

Maltempo al Nord - neve in Liguria/ Ultime notizie allerta meteo - primi fiocchi a Genova : Maltempo al Nord, neve in Liguria: allerta meteo in tutta Italia dopo l'arrivo di Burian, primi fiocchi a Genova e temperature polari nel resto della Regione(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Maltempo : allerta meteo per la 'Corri x Padova' : Padova, 28 feb. (AdnKronos) - allerta meteo: le previsioni meteo, al momento, indicano per la giornata di giovedì copiose nevicate. Nel caso di conferma di avverse condizioni atmosferiche la serata della Corri X Padova potrà essere annullata.Se invece sarà confermata, la CXP partirà giovedì 1 marzo

Maltempo e neve : anche Spagna nel caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo - allerta Burian : gelo e neve in Spagna : Il Burian, la gelida corrente siberiana ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate. La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi. La ...