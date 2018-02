Maltempo | a Roma SOS ghiaccio | rischio distacco di lastre

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : tregua Maltempo a Roma - ecco la lista dei ministri M5S (28 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tregua per il maltempo a Roma. oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:51:00 GMT)

Maltempo - l'ordinanza di divieto ai Tir a macchia di leopardo in Romagna : Forlì e Cesena restano escluse dalle misure che alleviano il blocco totale dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. La prefettura di Ravenna, infatti, ha disposto la revoca del provvedimento in ...

buran Maltempo neve roma napoli treni : buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. Gelo record in Alto Adige, dove ai 3.220 metri della Croda delle ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “I riscaldamenti delle scuole regolarmente accesi” : Gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Roma Capitale sono regolarmente accesi da lunedì scorso e lo sono stati anche durante i giorni di chiusura degli istituti, che riapriranno domani. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle attività di sistemazione delle aree di ingresso alle scuole in vista della ripresa delle attività. Lo comunica in una nota il Campidoglio che fa sapere anche i ‘numeri’ del ...

Maltempo Rimini - emergenza freddo : numerosi interventi di soccorso dei carabinieri sulla riviera romagnola : Ore di lavoro incessante per i militari dell’arma della compagnia di Riccione che al passaggio di “Buran” sulla riviera romagnola hanno dispiegato sul territorio decine di pattuglie. L’attività dei carabinieri di tutta la provincia – sotto le indicazioni del comandante provinciale, Col. Giuseppe Sportelli – infatti, anche in occasione della eccezionale ondata di Maltempo sta continuando in queste ore, ...

Maltempo : Rfi - permane emergenza grave in nodo Roma : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma. Per la giornata di domani 28 febbraio sarà garantito l’80% dei treni alta velocità, le imprese ferroviarie attraverso i loro canali di comunicazione renderanno note ai propri clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. Lo ...

Maltempo : rischio valanghe ‘marcato’ sull’Appennino dell’Emilia-Romagna : Nella scala europea da 1 a 5 per il pericolo di valanghe, sull’Appennino dell’Emilia-Romagna siamo al livello 3, che indica un rischio ‘marcato’. E’ quanto emerge dalle attività di monitoraggio dei fenomeni nevosi svolte dai Carabinieri Forestali regionali con il servizio ‘Meteomont’. Ogni giorno viene emesso un bollettino sul grado di pericolo e in questi giorni, dopo le abbondanti nevicate, “in ...

Maltempo : disagi e treni in ritardo Sud - a Roma situazione risolta : L'ondata di gelo continua a provocare disagi ai trasporti in Italia. In particolare affanno le linee meridionali, a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla ...

Concorso Inps 2018/ Roma - 22mila per 365 posti : caos dovuto al Maltempo e proteste social dei fuorisede : Concorso Inps 2018, Nuova Fiera Roma: in 22mila per 365 posti da analista-consulente. Oggi la prima prova: calendario, punteggi e domande prove, tutti i divieti(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Maltempo e neve a Roma : di casi carenza idrica - “proteggere i contatori” : “In merito al brusco abbassamento delle temperature registrato in queste ore, Acea Ato 2 torna ad invitare i clienti, ribadendo l’appello già diramato nei giorni scorsi, a proteggere dal gelo i contatori idrici, almeno mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, e’ importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. Nella mattinata di oggi si sono registrati a macchia di leopardo sul territorio ...

Maltempo - treni in ritardo a Sud : a Roma situazione risolta : La situazione sulle principali linee ferroviarie italiane è particolarmente disagiata al Sud a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla linea adriatica, sulla direttrice Ancona-Bari. Tornata alla normalità la situazione, invece, nel nodo di Roma, che ieri era andato in tilt per l’emergenza Maltempo. I rimanenti ritardi dei treni in partenza e arrivo nella Capitale sono contenuti. L'articolo Maltempo, ...

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : De Magistris - "Nuovo aggiornamento alle 17" : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e Comune di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Maltempo - arriva la conferma del Campidoglio : scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio : “domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte”. Lo rende noto il Campidoglio. L'articolo Maltempo, arriva la conferma del Campidoglio: scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : domani riaprono gli scavi di Ostia Antica : Gli scavi archeologici di Ostia Antica, chiusi oggi in conseguenza all’abbondante nevicata che ha colpito anche il litorale Romano, riaprono domani mattina alle 10: lo spiega lo stesso parco. “Oggi i tecnici del parco archeologico hanno sparso sale sulle zone di ghiaccio residuo lungo i percorsi turistici degli 84 ettari di Ostia Antica“. L'articolo Maltempo Roma: domani riaprono gli scavi di Ostia Antica sembra essere il primo ...