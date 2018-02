Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi Crisi superata? Le accuse di Monica Setta a Romina

Loredana Lecciso E AL BANO CARRISI/ Ancora divisi e spunta quella rivelazione su Romina Power : LOREDANA LECCISO e Al BANO CARRISI superano la crisi? Lei torna a Cellino San Marco mentre lui "scappa" in Germania con Romina Power per il nuovo tour, pace fatta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso insieme a Milano - la pace è vicina : L’epopea legata ad Al Bano e Loredana Lecciso si arricchisce dell’ennesimo capitolo. Secondo quanto riferisce il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 febbraio, i due sono stati intercettati in un hotel di Milano durante un incontro segreto dopo quella che era stata la rottura, o presunta tale, avvenuta sotto Natale, quando lei si era trasferita dal fratello a Pavia, lontano da Cellino San Marco, dove abita il cantante, ...

Loredana Lecciso e Al Bano - l'incontro segreto. Barbara D'Urso mostra le foto : Barbara D'Urso mostra in esclusiva le foto dell'incontro segreto tra Al Bano e Loredana Lecciso in un lussuoso albergo di Milano. I due dopo una lunga crisi sembrano essersi riavvicinati:...

Albano e Loredana Lecciso si sono riuniti! : Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sono rivisti. A comunicarlo è il settimanale Spy, che ha pubblicato le foto della coppia più chiaccherata degli ultimi tempi, immortalati in un hotel di milano. I due si erano separati durante le festività natalizie, in quell’occasione Loredana Lecciso aveva abbandonato la residenza di Cellino San Marco, infastidita dalle dichiarazioni di Romina Power, che lasciavano intendere un possibile ritorno di ...

Al Bano e Loredana Lecciso fanno pace e tornano insieme : Loredana Lecciso e Al Bano si sono chiariti? Oltre un mese fa Loredana Lecciso ha lasciato il cantante Al Bano. Difatti, alcune foto pubblicate sui social da Romina Power insieme al cantante di Cellino San Marco, hanno fatto andare su tutte le furie la Lecciso, la quale ha deciso di passare il Natale con il fratello a Pavia. E a Pavia c’è rimasta per quasi due mesi. Però, proprio nelle ultime ore, Al Bano e Loredana Lecciso si sono ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme?/ Foto - incontro segreto a Milano : "Credo nel nostro progetto!" : Pace fatta per Al Bano e Loredana Lecciso? I paparazzi di Spy hanno immortalato i due insieme a Milano alle prese con quello che sembra essere un incontro segreto, perché?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme - le foto dell’incontro segreto in albergo a Milano : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Di sicuro si sono rivisti… Ecco le ultime notizie del settimanale Spy, in edicola da venerdì 23 novembre. Loredana Lecciso e Al Bano si rivedono di sera in un hotel milanese (foto) I due non si vedevano da Natale, da quando la Lecciso, infastidita per le uscite […] L'articolo Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme, le foto dell’incontro segreto in albergo a Milano proviene ...

Al Bano e Romina - Taryn Power era sincera?/ Nuovo allontanamento per il cantante e Loredana Lecciso : Al Bano e Romina: Taryn Power si schiera con Loredana Lecciso e Luca Giurato, ospite di Mattino 5, si dice convinto che sia un modo per conquistare ancora più popolarità.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:40:00 GMT)

ALBANO CARRISI "SCARICA" ROMINA E Loredana LECCISO/ La Power furiosa su Instagram : "Di Più..." : ALBANO CARRISI lontano sia da LOREDANA LECCISO che da ROMINA Power: in Australia con i figli per un tour, scappa dalle polemiche e dal gossip. Torna per The Voice of Italy?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:10:00 GMT)

