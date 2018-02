Lo strano modo di calcolare i premi dei vertici alle Entrate

Migranti - l’integrazione si fa sul campo da rugby : “Mi guardavano in modo strano - ora i tifosi urlano il mio nome” : Nel 2014 a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) è nata la prima squadra di rugby italiana formata da rifugiati provenienti da dodici paesi diversi. L’idea è dal presidente della società casalese “Le tre rose”, Paolo Pensa che tre anni fa inizia a reclutare giovani rugbisti nei vari centri di accoglienza della zona: “Vedevo dei ragazzi che spesso erano ospitati in strutture dove non facevano nulla – racconta il ...