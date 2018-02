Lo spettacolo della neve a Venezia | la città lagunare si risveglia imbiancata GALLERY

Venezia si sveglia con la neve : lo spettacolo della Serenissima imbiancata : Venezia è sempre uno spettacolo, con la neve lo è ancora di più. Nella notte la Serenissima è stata imbiancata da un'improvvisa nevicata, che ha portato però anche inevitabili disagi. ...

Lo spettacolo di Roma imbiancata in un video ripreso dall'elicottero della Polizia di Stato : Una fitta nevicata, durata circa 8 ore, ha colpito Roma. Dal Circo Massimo al Colosseo, dal Pantheon a piazza Venezia, la città imbiancata regala uno scenario da favola. Le immagini sono state girate dall'elicottero della Polizia di Stato.

“La più grande discarica televisiva”. Barbara D’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...

Boxe - Marsili dà spettacolo : suo il titolo della pace dei leggeri : ROMA - Emiliano Marsili non ha mai sbagliato. Non lo ha fatto neanche nel match finora più importante della sua carriera. A 41 anni, il pugile di Civitavecchia batte ai punti il messicano Victor ...

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto - ecco la SF71H [FOTO] : 1/11 ...

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto [LIVE] : Presentazione Ferrari – Grande attesa per l’inizio del nuovo campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione scoppiettante, con quattro piloti in corsa per la vittoria finale, duello tra Mercedes e Ferrari. La Rossa ha effettuato un grosso passo in avanti rispetto alla scorsa stagione e si candida ad essere la monoposto da battere con Vettel e Raikkonen, proverà a confermarsi invece Hamilton mentre Bottas dovrà migliorare ...

Valentina Allegri ‘total black’ : la figlia del tecnico della Juventus dà spettacolo [FOTO] : 1/22 Foto Instagram ...

Genoa-Inter - omaggio a De Andrè : tutto lo spettacolo della Gradinata Nord [VIDEO] : Si sta giocando l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Inter. La partita è importante per la classifica di entrambe, la squadra di Ballardini è reduce dal successo contro il Chievo, quello di Spalletti dai tre punti contro il Bologna. Al 40′ le squadre sono in pareggio, 0-0 il risultato con occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri. Nel frattempo grande ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. spettacolo sul ghiaccio coreano! Caduta per Della Monica/Guarise ma sono secondi! Marchei-Hotarek si giocano tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande Spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

“Me l’ha strizzata e mi ha detto maiale grasso”. Choc nel mondo dello spettacolo. Nel bel mezzo dell’evento - proprio lui si avvicina alla splendida star e dà vita al momento più trash della storia. Presenti sconvolti : Il mondo della moda può essere spietato. Tutti sappiamo come le modelle siano sottoposte a pressioni di ogni tipo per eguagliare modelli di bellezza delle volte irraggiungibili. Ma se a questo uniamo le difficoltà dei rapporti interpersonali legati alle molestie diventa un incubo. In questi ultimi giorni è esploso un nuovo scandalo che ha visto al centro la denuncia della super modella Kate Upton nei riguardi di Paul Marciano, i ...

Fede - spettacolo e tradizione : a Oristano è il giorno della Sartiglia - Sardiniapost.it : Ecco le misure di sicurezza SEGUI LA DIRETTA STREAMING IN ITALIANO , SARDO O INGLESE L'appuntamento, oggi candidato a diventare patrimonio dell'Unesco, vanta una storia di oltre cinquecento anni: i ...

Val d'Aveto - lo spettacolo della neve sui monti e nelle foreste del Parco Naturale fotogallery : ... con temperature degne di questo nome che hanno "spazzato" la finta primavera delle settimane scorse, in Val d'Aveto va in scena uno degli spettacoli più belli che la nostra terra sa offrire: la neve ...

Lo spettacolo unico della "Superluna di sangue" in 10 foto mozzafiato : La Superluna dà spettacolo. L'eclissi totale è stata visibile dall'America alla Russia. A restare esclusa da questo spettacolo l'Italia e gran parte dell'Europa, l'Africa e l'America del Sud. Terza di di tre "Superlune", è stata battezzata "Superluna blu" o Luna "di sangue" e ha regalato uno scenario unico a tutti quelli che con il naso all'insù hanno atteso la comparsa del nostro satellite per ammirarne la bellezza. ...

Dopo l’eclissi ora l’Italia può ammirare lo spettacolo della Superluna : ecco la diretta streaming [LIVE] : Oggi, 31 gennaio, è il giorno dell’eclissi della Super Luna rossa e blu. E’ il risultato di diversi fenomeni che si verificano contemporaneamente: il nostro satellite è nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (al perigeo, quando appare un po’ più grande e luminosa della norma); è “blu”, in quanto è così che viene definita nel mondo anglosassone la seconda luna piena del calendario mensile; è stata rossa ...