LIVE MotoGP | Test Losail 2018 in DIRETTA | il programma di giovedì 1° marzo e gli orari

MotoGP - i test in diretta LIVE dalla Thailandia : 08:07 - I tempi: Zarco in testa Continua a sorprendere Zarco. Il francese della Tech3 al momento è in testa con 1:29.867. Secondo tempo per Crutchlow , +0.197, davanti a Marquez , +0.276, . 6° ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Terza giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda.In difficoltà Valentino Rossi che non può ritenersi soddisfatto dopo le prime due giornate mentre Jorge Lorenzo, furibondo al termine del primo

MotoGP - i test in diretta LIVE dalla Thailandia : 07:37 - Suzuki, il confronto Ecco il confronto tra il vecchio e il nuovo frontale della Suzuki Il vecchio frontale Suzuki Il nuovo frontale Suzuki 07:30 - La nuova carena Suzuki La Suzuki ha fatto ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA - sabato 17 febbraio - : Pedrosa sorprende tutti! Marquez secondo - Dovizioso quarto - Rossi in ... : another day in the office @MotoGP #ThaiTest Day2 pic.twitter.com/sJOiqp0hb9 - Repsol Honda Team , @HRC_MotoGP, February 17, 2018 04.25 Marquez scatenato! Il Campione del Mondo stampa un vertiginoso 1:...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : sabato 17 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Seconda giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda. Non si lamenta neanche Valentino Rossi che può ritenersi soddisfatto dopo il day-1 proiettandosi a questa seconda sessione con fiducia.

Test Thailandia 2018 - giornata 1 : tutta la MotoGP LIVE : Riscontri positivi sono giunti sia dal campione del mondo in carica, Marc Marquez, che dal suo compagno squadra, Dani Pedrosa, affiancato dal collaudatore Cal Crutchlow. Yamaha: i primi due giorni ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : prima giornata (venerdì 16 febbraio). Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Dopo i primi Test che si sono svolti a Sepang (Malesia), la MotoGP prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l'occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Da quest'oggi 16 febbraio la classe regina si esibirà sul tracciato di Buriram (Thailandia) dove si disputerà anche un GP in autunno: sarà una chance importante anche per prendere