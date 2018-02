LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2018 in DIRETTA | subito gli inseguimenti a squadre nella

oasport

: Cerimonia di apertura dei mondiali di ciclismo di pista ad #Apeldoorn2018 da domani a domenica le gare live… - andyallnews : Cerimonia di apertura dei mondiali di ciclismo di pista ad #Apeldoorn2018 da domani a domenica le gare live… - bici_live : RT @RunningItalia: La #corsa e il #ciclismo, nonostante molteplici differenze, possono diventare complementari in alcune fasi dell'allename… - bici_live : @gnoccadelsud Non seguo il calcio ....solo ciclismo e tennis ...????? -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare deidisudi Apeldoorn (Olanda). Il programma presenteràdegli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzareun buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti duelli della velocità a, mentre la finale clou per i colori azzurri sarà quella dello scratch femminile, dove Rachele Barbieri proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa ad Honk Kong. OASport vi propone ladella prima giornata di gare deidisudi Apeldoorn: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 14.00. Buon ...