LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2018 in DIRETTA Doppia delusione azzurra! Quartetto

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale con entrambi i quartetti!! Uomini al secondo posto - donne al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il programma presenterà subito degli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli inseguimenti a squadre. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzare subito un buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour of Oman - oggi sto meglio a LIVEllo fisico” : Un inizio da dimenticare. Un virus intestinale ha costretto Vincenzo Nibali al forfait della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe argentina che avrebbe dato il via alla stagione del fenomeno siciliano. Da cambiare dunque la data della prima corsa ufficiale di questo 2018: appuntamento al Tour of Oman, il prossimo 13 febbraio. “Cercherò di recuperare per le prossime gare. Il prossimo appuntamento sarà il Tour of Oman. Il programma non ...