L’Inter ed il Fair Play Finanziario | problemi per la Lista Uefa | ecco cosa può succedere

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) L’Inter non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A nonostante la vittoria nella gara contro il Benevento, a questo punto anche la qualificazioni in Champions League è a rischio. Nel frattempo però a tenere banco è anche la questione legata al, aspetto che può andare di pari passo con l’obiettivo di chiudere la stagione nei primi quattro posti. Le regole delprevedono una limitazione del numero dei calciatori che possono essere iscritti alle competizioni, quindi quello che è successo nel 2016 quando sono stati esclusi Joao Mario, Kondogbia, Jovetic e Gabigol potrebbe ripetersi. Il club nerazzurro potrà inserire nuovi calciatori in base a quanto incasserà dalla cessione di chi era presente in quella, in totale nelle casse dell’Inter sono appena finiti 30 milioni. Solo Skriniar è stato pagato 23 milioni e per ...