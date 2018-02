LG G7 Neo era al MWC 2018 | con Snapdragon 845 | schermo OLED 19 | 5 | 9 e notch

“Neoliberismo e Europa - serve una svolta”. Una risposta alla lettera aperta a LeU : Care e cari firmatari della lettera aperta che, attraverso Micromega, avete inviato nei giorni scorsi a Liberi e Uguali ("Neoliberismo e Europa, serve un svolta"), ponete la questione di fondo per il nostro progetto politico nato per ridare valore morale, sociale, economico e politico al lavoro e effettività alla nostra democrazia costituzionale: come scrivete, l'Unione europea e l'Eurozona sono retti da un'ideologia e un impianto ...

Allerta Meteo Burian : Mercoledì 28 Febbraio scuole chiuse a Napoli - Bari - CuNeo - Rimini - Riccione - Potenza - Matera e molti altri Comuni [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

La bandiera Neonazista al comizio di Matteo Salvini? Non è Neonazi. E il sostenitore della Lega “trolla” tutti : Dopo la manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Duomo a Milano sabato, dove Matteo Salvini ha giurato sul Vangelo, è circolata in Rete la foto di un ragazzo presente tra i sostenitori con cappellino rosso in testa della campagna elettorale di Donald Trump e in mano una bandiera verde con quattro “K”, che ricorda la Reichskriegsflagge nazista. La notizia è stata ripresa anche da alcuni giornali, che hanno titolato ...

Neofascista pestato - 'il figlio di Ursino frequenta i centri sociali' : lui nega - i due scarcerati esultano : Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo. ...

Miele 'tossico' al botulino - Neonato ricoverato in terapia intensiva : Un bambino di Ivrea di appena 5 mesi è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale romano. Il giorno prima della partenza con i genitori per una vacanza nella Capitale, gli era stato dato un po' di Miele. Già durante il viaggio e poi il giorno dopo a Roma, il piccolo ha cominciato ad avvertire i primi sintomi: difficoltà respiratorie, suzione stentata, movimenti difficoltosi della testa. I genitori allarmati l'hanno portato al pronto soccorso ...

“Opere” di EireNeo Filalete : gli ingegni sottili sognano chimere - mentre chi è costante troverà la verità : “Vi raccomando di intender tutto ciò con un grano di sale, perché non vi capiti di sbagliare troppo spesso prendendolo alla lettera. Abbiamo intessuto sottigliezze filosofiche con ingenuità così insolita, che se non hai indovinato le molte metafore dei capitoli precedenti, è difficile che tu raccolga altra messe che perdita di tempo, come, per esempio, […]

Come voteranno i 18enni? Kiara - Andrea - Enrico - Nada : Neo maggiorenni verso le urne : Abbiamo ascoltato le voci di sette ragazze e ragazzi che saranno chiamati per la volta alle urne: chi diserta, chi esordisce (e chi vorrebbe, ma non può)

Elezioni : Speranza - bene Boldrini su sciogliere organizzazioni Neofasciste : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – ‘L’Italia è una repubblica antifascista e tutte le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Ha ragione @lauraBoldrini #LiberieUguali”. Lo scrive su twitter Roberto Speranza di Liberi e Uguali, commentando la proposta della presidente della Camera. L'articolo Elezioni: Speranza, bene Boldrini su sciogliere organizzazioni neofasciste sembra essere il primo su Meteo Web.

CuNeo - medico ipnotizza e violenta le pazienti : smascherato da una 24enne : Prima le ipnotizzava, poi abusava di loro. Le vittime sarebbero almeno tre. Un po' alla volta le donne in cura da lui hanno trovato la forza di denunciare cosa accadeva davvero tra le pareti dello ...

Berlusconi : «Con il nostro Fisco - cuNeo azzerato per i giovani assunti» : Non richieste ma proposte. È questa la 'sfida' lanciata alla politica dalle Assise di Confindustria aVerona con un vero e proprio piano di rilancio per l'Italia che in 5 anni conta di aumentare gli occupati di 1,8 milioni rispetto alle stime attuali e

