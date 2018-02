Levi' s | addio operai | arriva il laser

"Stella tra le stelle. Addio". Drammatico lutto nella teLevisione italiana : Non amava invece essere considerata una maga perché le stava a cuore un concetto: l'astrologia è una scienza. Proprio a causa di questa sua convinzione, ebbe varie discussioni. Per esempio con ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella teLevisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

Addio al produttore teLevisivo Bibi Ballandi : È morto a 71 anni a Imola, dove era ricoverato da qualche tempo, il produttore televisivo Bibi Ballandi. Ha creato tanti dei più importanti show andati in onda in particolare sulle reti Rai, dagli spettacoli del sabato sera di Fiorello alla Lotteria itinerante con Giorgio Panariello, da La bella e la bestia con Lucio Dalla e Sabrina Ferilli agli...

“Addio”. Lutto in Rai - per anni è stato alla guida di Unomattina. Era amatissimo da tanti italiani. Il cordoglio dei colleghi e di tutto il mondo della teLevisione : E’ morto all’età di 86 anni il giornalista e autore televisivo Emilio Ravel. Con la sua scomparsa “la televisione perde uno dei suoi pionieri”, si legge in una nota della Rai. “A lui si devono alcune delle pagine più belle e innovative del Servizio pubblico – prosegue la nota – Da ‘Odeon’, nel neonato Tg2, a ‘UnoMattina’, da ‘Replay’ a ‘Pronto ...