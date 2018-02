Leu | Grasso | siamo squadra unita | nuovo partito sinistra nascerà

Grasso : "Il voto utile è quello a Leu " : 14.14 "Il jobs act non è un provvedimento di sinistra,ma un provvedimento sinistro". Così Pietro Grasso ,leader di Leu a una iniziativa elettorale a Perugia."Ha determinato precarietà, un lavoro che non dà speranze di futuro ai giovani". "Il voto utile è il voto dato alla sinistra, a Liberi e Uguali perché darà voce a chi vuole vedere rappresentati i propri desideri,i propri sogni,ma anche quelli che sono i propri diritti".E ancora" sul fronte ...

Elezioni 2018. Mazzocca incontra il leader Leu Pietro Grasso - Abruzzo in Video : Ambiente, territorio, lavoro sono stati alcuni dei temi affrontati. "Noi siamo per un'economia diversa, un'economia circolare, che possa rimettere al centro l'ambiente - ha sottolineato Grasso - Abbiamo realizzato un nuovo piano verde per l'economia in cui le priorità non sono le grandi infrastrutture ma ...