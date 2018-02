Leone sbrana un turista Sudafrica | muore a 22 anni | un precedente pochi giorni fa

Orrore durante il safari - turista 22enne aggredita e sbranata da una Leonessa : Orrore durante il safari, turista 22enne aggredita e sbranata da una leonessa La donna era con altre persone in una riserva privata che permette di osservare i felini, nessuno però ha potuto fare nulla per salvarla.Continua a leggere La donna era con altre persone in una riserva privata che permette di osservare i felini, nessuno […] L'articolo Orrore durante il safari, turista 22enne aggredita e sbranata da una leonessa sembra essere il ...

Giovane turista sbranata da Leonessa in una riserva : Una turista 22enne statunitense è stata sbranata da una leonessa ed è morta a causa delle gravi lesioni poco dopo essere stata soccorsa: l’incidente è avvenuto a Hammanskraal, non lontano da Pretoria in Sudafrica, durante un safari in una riserva faunistica privata. Nel 2015 un altro incidente aveva coinvolto una donna: aveva aperto il finestrino durante un safari, facendo avvicinare un leone per fotografarlo da vicino. Il felino le si è ...