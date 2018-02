Leonardo | cresce in Cina con Sino-Us | ordini per 26 elicotteri da 120 mln

meteoweb.eu

: #VIDEO - Premi Leonardo, Todini:”Con la qualità si cresce” - meridiananotizi : #VIDEO - Premi Leonardo, Todini:”Con la qualità si cresce” - FabrizioBrandi : RT @Leonardo_IT: #Leonardo cresce in #Indonesia con nuovi ordini e consegne nel settore degli elicotteri #AW169 #VIP -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Roma, 28 feb. (AdnKronos) –ha annunciato oggi la firma con-US Intercontinental Helicopter Investment, distributore deglicivili diin, di nuovi contratti per 26, tra cui sette monoturbina AW119Kx, 15 biturbina leggeri AW109 Trekker e quattro intermedi AW139, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. Le consegne degliinizieranno quest’anno e si protrarranno fino al 2019. Gliannunciati oggi si aggiungono alla serie di contratti, in particolare per eliambulanze, siglati da-US connegli ultimi anni e che includono 25 AW119Kx, un mix di 30 AW139 e AW169 nel 2016 e dieci AW109 Trekker nel 2017, a testimonianza dellante collaborazione tra i due partner in, compresi i territori di Hong Kong e Macao.vanta una posizione di leadership nel mercato cinese ...