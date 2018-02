Lebron James nella storia | Wade stende i Sixers

Nba - Lebron James nella storia/ Record : primo a superare i 30mila punti - gli 8mila rimbalzi e gli 8mila assist : Nba, LeBron James nella storia. Record: primo a superare i 30mila punti, gli 8mila rimbalzi e gli 8mila assist. The King infrange un altro Record da urlo nella sfida contro Brooklyn(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:49:00 GMT)

NBA 2018 : Lebron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta Lebron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

NBA Sundays - Lebron James ospita i San Antonio Spurs : non c'è Ginobili : A tirare la carretta ci pensa sempre il solito James, che non smette di inanellare triple doppie: l'appuntamento per scoprire se ne farà un'altra è per le 21:30 in diretta su Sky Sport 2 HD.

All Star Game : vince il Team Lebron - King James MVP : All Star Game: vince il Team LeBron, King James MVP Il Team guidato da LeBron James ha vinto la 67/a edizione dell’All Star Game, battendo 148-145 il Team Stephen nello Staples Center di LA. Continua a leggere L'articolo All Star Game: vince il Team LeBron, King James MVP sembra essere il primo su NewsGo.

NBA - ALL STAR GAME 2018/ Lebron batte Curry 148-145 : James Mvp - Steph tenta miracolo ma le difese sono tornate : Diretta All STAR GAME NBA 2018: team Lebron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. James batte Steph e diventa Mvp, 148-145 il risultato finale. Le difese son tornate(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:05:00 GMT)

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team Lebron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...

NBA 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

NBA - con 37 di Lebron James e la nuova super panchina i Cavs mandano ko OKC : Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 112-120 TABELLINO Non è passato neppure un mese dall'umiliante sconfitta con 148 punti subiti per mano dei Thunder e i Cleveland Cavs sembrano un'altra ...