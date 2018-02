Le mascotte futuristiche di Tokyo 2020 sono volpi manga o cosa? : “sono capaci di incarnare la tradizione, il futuro, la bellezza e la raffinatezza del Giappone di oggi”. Non hanno ancora un nome e non è facile trovare un modo per descriverle. C’è chi parla di una somiglianza con le volpi o con altri animali simili. L’unica cosa certa è che sono state scelte per rappresentare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Parliamo delle due “creature", ...