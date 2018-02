Lazio | quanto vale la finale di Coppa Italia se batti il Milan?

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in infLazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...

Pronte le temutissime rimoduLazioni Wind Basic e Wind Senza Scatto : quanto aumentano dal 3 aprile : Giungono purtroppo anche le rimodulazioni Wind in vista del ritorno alla fatturazione per mese solare in luogo di quella ogni 28 giorni. Dal prossimo 3 aprile, in effetti, l'offerta Wind Basic ma anche la Wind Senza Scatto vedranno aumentato il loro costo mensile, anche se non quello annuale: trucchetto di questo e sia altri operatori che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e che pure è stato motivo dell'attuale inchiesta (con ...

Immancabili rimoduLazioni Tre Italia : quanto aumenta ogni offerta dal 24 marzo - link verifica personale : Non erano state comunicate immediatamente, ma ecco giungere le rimodulzioni Tre Italia con un aumento della spesa telefonica mensile al pari di quella annuale, dopo l'obbligato ritorno alla fatturazione per mese solare appunto, imposta dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172. In un primo momento, l'operatore mobile non aveva comunicato nessuna spesa maggiorata ai suoi clienti ma in una campagna SMS partita proprio oggi 16 febbraio, ecco la brutta ...

RimoduLazioni Wind con fatturazione mensile : quanto aumenta la spesa dal 5 aprile e tariffe blindate : Si torna a parlare delle Rimodulazioni Wind a seguito del ritorno alla fatturazione mensile per merito della legge n.172 del 4 dicembre 2017. Sulla questione aumenti delle tariffe dell'operatore mobile ci sono delle importanti novità dopo l'invio della prima comunicazione ai clienti in cui si rimandava la notifica di eventuali rincari sulla spesa telefonica: ora direttamente sul sito del vettore, ecco comparire una pagina ufficiale che ...

Lazio - Bianchessi : 'Ecco quanto sono costati Calabria e Cutrone. Su Gigio...' : Adesso una nuova avventura alla Lazio, ecco quanto dichiarato in una intervista concessa a Premium sport: 'Il progetto Lazio è volto a valorizzare il settore giovanile in tutto, con un progetto fin ...

Nuovo costo Special 10 GB Vodafone di gennaio : con le rimoduLazioni ecco quanto aumenterà : Quanti già clienti vorrebbero la Special 10 GB di Vodafone ad un buon prezzo concorrenziale? Una nuova campagna dell'operatore mobile è in corso, con molti utenti fidelizzati raggiunti da un SMS in cui s fa riferimento proprio all'ambito piano che, oltre a fornire appunto 10 GB di traffico dati, provvede a garantire anche 1000 minuti di conversazione verso tutti e altrettanti SMS. Secondo la nota promozionale diffusa in queste ore, la Special ...

Regione Lazio. Il PD Ladispoli sottoscrive e rilancia quanto dichiarato da Zingaretti : Gli elettori lamentano una distanza incolmabile tra l'attuale classe dirigente politica e la vita degli italiani che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Come pensa si possa colmare il ...

RimoduLazioni Vodafone con nuova fatturazione : spesa annuale identica ma aumenta quella mensile - ecco quanto : Le Rimodulazioni Vodafone con il ritorno alla fatturazione mensile sono realtà: lo avevamo anticipato già qualche giorno fa ma oggi 22 gennaio l'operatore ha avviato una campagna di comunicazione via SMS ai suoi clienti in cui si fa riferimento proprio al grande cambiamento in arrivo il prossimo 25 marzo. Quale sarà la spesa annuale e mensile alla quale far fronte? Chiariamo subito che con le prossime Rimodulazioni Vodafone in arrivo fra ...

Quanto costano all’Italia le vioLazioni delle norme Ue sui rifiuti : Roma è di nuovo in una situazione di emergenza per Quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e non si può non pensare alla crisi in...

Quanto costano all'Italia vioLazioni di norme Ue sui rifiuti : Bruxelles, 9 gen. (askanews) La nuova emergenza rifiuti a Roma fa tornare in mente la crisi dei rifiuti in Campania del 2008, che il quarto governo Berlusconi, entrato in funzione a maggio di quell'...

Quanto costano all'Italia le vioLazioni delle norme Ue sui rifiuti : Bruxelles, 9 gen. (askanews) La nuova emergenza rifiuti a Roma fa tornare in mente la crisi dei rifiuti in Campania del 2008, che il quarto governo Berlusconi, entrato in funzione a maggio di quell'...