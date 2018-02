Latina | le denunce inascoltate della moglie | Mio marito è un violento

ilgiornale

: RT @romy_sgro: Sempre troppe parole e pochi fatti...gran parlare e proclami contro violenze domestiche e femminicidio mentre le denunce spo… - DomenicoNA1967 : RT @romy_sgro: Sempre troppe parole e pochi fatti...gran parlare e proclami contro violenze domestiche e femminicidio mentre le denunce spo… - leilani986 : RT @trattomale: Aggressioni, stalking e denunce. Ma nel frattempo armato e in servizio. Poi tutti a stupirsi della tragedia, ma vedete d'an… - marco731501 : RT @grifoncina2009: Ancora una volta le denunce precedenti snobbate e trattate con superficialita'.. e ora siamo qui a piangere due bambine… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Era forse una storia già scritta quella di Luigi Capasso eAntonietta Gargiulo. Entrambi di origini napoletane, 43 anni lui, 39 lei. Sette e 13 anni invece le figlie, vittimefuria omicida del padre che ha risparmiato, nonostante tre colpi di pistola esplosi questa mattina, laattualmente ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dove lotta fra la vita e la morte. La ricostruzione dei fatti è tremenda: l'uomo, un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, era molto conosciuto a Cisterna dove era arrivato praticamente all'iniziosua carriera in forza alla caserma locale dell'Arma. Capasso ha trascorso gran partesua vita a Cisterna, ha sposato Antonietta Gargiulo dalla quale ha avuto le due figlie che andavano a scuola alla media Volpicittà la più grande, mentre la piccolina frequentava le ...