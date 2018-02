Latina | la disperazione della zia | Due angeli | anime mie

ilgiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) "Gesù mio, non è possibile, è atroce. Duemie. Martina, Alessia, le mie nipotine": è questo il grido di- immortalato dalle telecamere del CorriereSera -zia delle due bambine uccise dal padre Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri di 43 che prima ha sparato alla moglie ferendola e poi ha ucciso le due figlie mentre dormivano all'alba. Una tragedia familiare a Cisterna diche ha sconvolto il paese. Capasso si è tolto la vita dopo essersi barricato per alcune ore nell'appartamentodonna. Tutto è cominciato intorno alle 5, quando - al termine del turno di servizio a Velletri - Capasso ha aspettato davanti al garage la donna, 39enne operaiaFindus, scesa per recarsi al lavoro: al culmine di una violenta lite, ha impugnato la pistola d'ordinanza e le ha esploso contro tre colpi raggiungendola al ...