Latina | ferisce la moglie e poi uccide le figlie | il carabiniere suicida era stato

Latina - carabiniere spara e ferisce gravemente la moglie - poi si barrica in casa con le figlie : Un appuntato dei carabinieri ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto questa mattina, quando l'appuntato al rientro dal servizio a Velletri ha...