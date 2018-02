Latina | carabiniere spara alla moglie | in ostaggio 2 figlie Ultime notizie | donna grave

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie DirettaTv : L’appuntato, 44 anni, era in servizio a Velletri e si stava separando. La sparatoria dopo una lite in strada. La donna è in gravi condizioni ma vigile ed è stata portata al San Camillo di Roma con tre ferite: all’addome, alla guancia e in zona cervicale

Latina - carabiniere spara alla moglie poi si barrica in casa con le figlie : la donna è gravissima : di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio e Claudia Paoletti Un appuntato dei carabinieri, Luigi Capasso di 44 anni, ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto ...

Latina - carabiniere spara alla moglie : lei è gravissima. Ora il militare si è barricato in casa e tiene in ostaggio le due figlie : Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, al termine del servizio è tornato a casa e ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza. La donna è in gravissime condizioni, a differenza di quanto comunicato inizialmente. È stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Il militare dell’Arma è attualmente barricato in casa a Collina dei Pini dove tiene in ostaggio le sue ...

Latina - carabiniere spara alla moglie : poi si barrica in casa con le figlie : la donna è gravissima : Un appuntato dei carabinieri ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto questa mattina, quando l'appuntato al rientro dal servizio a Velletri ha...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie : Latina, carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha sparato alla moglie le con la pistola d’ordinanza: la donna è gravissima. I due si stavano separando. L’uomo tiene in ostaggio le figlie. A Reggio Calabria una donna ha ucciso il marito: […] L'articolo Latina, carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie sembra essere il ...

Latina - carabiniere spara e ferisce gravemente la moglie - poi si barrica in casa con le figlie : Un appuntato dei carabinieri ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto questa mattina, quando l'appuntato al rientro dal servizio a Velletri ha...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie : Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha sparato alla moglie le con la pistola d'ordinanza: la donna è gravissima. I due si stavano separando. L'uomo tiene in ostaggio le figlie. A Reggio Calabria una donna ha ucciso il marito: tra i due da tempo c'erano rancori e dissapori

Latina - carabiniere spara a moglie e si barrica in casa con figlie : Un appuntato è tornato a casa, al termine del servizio, e ha sparato alla moglie con la pistola d'ordinanza. Ora si è barricato in casa, dove tiene in ostaggio le sue due figlie. Il carabiniere, ...

Latina - carabiniere spara alla moglie e tiene in ostaggio 2 figlie : Roma, 28 feb. , askanews, Un appuntato dei carabinieri in servizio alla stazione di Velletri , Roma, , ma residente a Cisterna di Latina , Latina, , al termine del servizio questa mattina è tornato a ...

Latina : carabiniere spara alla moglie e si barrica con le figlie - la donna è gravissima : L'appuntato avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza alla moglie durante una lite in strada. A quanto si apprende la coppia si starebbe separando - E' tornato a casa e ha sparato alla moglie con la ...

Latina - carabiniere spara alla moglie : poi si barrica in casa con le figlie : Un appuntato dei carabinieri ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto questa mattina, quando l'appuntato al rientro dal servizio a Velletri ha...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie : Una sanguinaria tragedia sconvolge Cisterna di Latina. Un appuntato dei carabinieri ha aperto il fuoco contro la moglie. Poi si è barricato in casa con le due figlie. All'origine del folle gesto la separazione in corso dalla donna.Al termine del servizio, che presta a Velletri, nei Castelli Romani, l'appuntato è tornato a casa nel vicino comune pontino. Per strada è iniziata una brutta litigata che ha portato alla sparatoria. ...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa : tiene in ostaggio le 2 figlie : Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha ferito gravemente la moglie, barricandosi poi in casa, nel residence "La Collina dei Pini", tenendo in ostaggio le due figlie. Il militare, che ...

Latina - carabiniere spara e ferisce gravemente la moglie - poi si barrica in casa con le figlie : Un appuntato dei carabinieri ha ferito gravemente la moglie e si è barricato in casa con le figlie. E' accaduto questa mattina, quando l'appuntato al rientro dal servizio a Velletri ha...