Latina | carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie

Latina - carabiniere spara alla ex moglie : lei è gravissima. Ora il militare tiene in ostaggio le due figlie : Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, al termine del servizio è tornato a casa e ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza. La donna è in gravissime condizioni, anche se alcune agenzie di stampa comunicano già che non c’è speranza di salvarla: il dato certo è che è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Il militare dell’Arma è attualmente ...

