L’antico lago del Fucino | che non c’è più

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Quanti di voi lo sapevano? Io fino a poco tempo fa non me lo immaginavo proprio. Passavo per quell’altipiano senza neppure pensare che un tempo, quelle terre piane, belle e rigogliose erano un. Ildel, terzod’Italia, che si estendeva per 155 kmq. Fu prosciugato ed adattato all’agricoltura nella seconda metà del XIX secolo. L’idea di prosciugare ilera nata sin dall’antichità. In quelle zone si cercavano terre piane e soleggiate ove poter coltivare prodotti che nelle montagne limitrofe non sarebbero potuti crescere. Gli antichi romani volevano farne il Granaio di Roma. Già Giulio Cesare prima, e Claudio poi misero in piedi progetti per riuscire nell’impresa. Tecnicamente, ilaveva il solo fiume Giovenco a riempire il bacino, più una serie di piccoli affluenti che creati nelle montagne andavano ad addizionarsi ...