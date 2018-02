: Lacoste, nuovo logo 'specie a rischio' - NotizieIN : Lacoste, nuovo logo 'specie a rischio' -

Terremoto nella moda francese.rinuncia 'una tantum' al suo marchio icona: il coccodrillo verde scompare da un numero limitato di magliette polo, 1.775, rigorosamente bianche come le originali. Al suo posto, in nome della difesa dellein via di estinzione, 10 animali a, tra cui la tigre di Sumatra e il rinoceronte di Giava. Tutti sempre "in verde", come il coccodrillo icona dal '33. Un'iniziativa di beneficenza per una serie limitata di polo per sostenere "Save Ours".(Di mercoledì 28 febbraio 2018)