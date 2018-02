La vita dei palestinesi si scontra con il muro costruito da Israele

Isola dei famosi - una puntata in più e ritorno al lunedì per rievitare Montalbano : L’Isola dei famosi 13 si allunga di una settimana e, per non avere contro Il Commissario Montalbano (in replica), (ri)cambia collocazione settimanale. Ecco le ultime notizie sul reality show di Canale 5. Isola dei famosi 2018, una puntata in più Il regista de L’Isola, Roberto Cenci, intervistato su Rtl 102.5, ha annunciato che ci sarà […] L'articolo Isola dei famosi, una puntata in più e ritorno al lunedì per rievitare ...

“Lo abbiamo trovato nella loro cabina”. La doppia vita delle sexy turiste : reginette di selfie e scatti mozzafiato - ecco cosa nascondevano in realtà queste ragazze diventate star dei social : Un evento imperdibile, un viaggio in mezzo al lusso e alle feste, continue, intorno al mondo. Durata: una settimana. Party in piscina, balli in discoteca e abbronzatura costante, verrebbe da pensare. Ma non tutti i passeggeri a bordo della crociera dei sogni erano in realtà quello che sembravano, ovvero turisti a caccia di uno sfrenato (e abbastanza costoso) divertimento. Tra i tanti presenti, infatti, c’erano anche tre persone che ...

Pechino verso la cancellazione del limite dei 2 mandati per il presidente : Xi Jinping leader a vita. Popolo e analisti divisi : La Cina balla sul ciglio del burrone: da una parte si staglia un futuro glorioso, dall’altra il caos. A dettare le sorti della seconda economia mondiale la controversa proposta avanzata durante il plenum di gennaio (ma annunciata solo domenica) dal Comitato centrale del Partito comunista cinese di emendare la costituzione, così da rimuovere il limite di due mandati per il presidente e il vicepresidente della Repubblica popolare. La ...

Batteri in uno dei luoghi più inospitali della Terra - c'è ancora speranza per la vita su Marte : Nel deserto dell'Atacama in Cile ci sono Batteri capaci di sopravvivere anche dieci anni senz'acqua. Condizioni simili si trovano su Marte: c'è speranza di trovare vita sul Pianeta Rosso

Batteri in uno dei luoghi più inospitali della Terra - c’è ancora speranza per la vita su Marte : In Cile c’è un immenso deserto, l’Atacama, che si estende dalla costa del Pacifico per mille chilometri nell’entroTerra. Le precipitazioni medie sono di 8 millimetri l’anno, ma ci sono aree che non vedono una goccia d’acqua per 10 anni di fila. Il suolo è ricoperto da incrostazioni saline. Possibile che ci siano forme di vita? Possibilissimo, secondo Dirk Schulze-Makuch, astrobiologo della Technical University di ...

Ricerca : chi vota il tuo amico? Strategie per evitare il flop dei sondaggi : E’ successo per il ‘terremoto Brexit‘, per la vittoria ampiamente imprevista di Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali Usa, ancor prima in Italia con le elezioni politiche del 2013 il cui esito è risultato clamorosamente diverso dalle attese. Dopo gli ‘epic fail‘ collezionati di recente con i sondaggi sulle intenzioni di voto, il segreto dell’urna è diventato il peggior incubo degli istituti di ...

Luca Barbarossa/ Neve a Roma - #passameersale virale : “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social” : Luca Barbarossa: Neve a Roma e #passameersale diventa virale. “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social”, il commento del cantautore capitolino. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:09:00 GMT)

“Stanno per partire”. Colpo di scena (esagerato) all’Isola dei Famosi. Hanno deciso all’ultimo di volare in Honduras e la loro presenza - è inevitabile - sarà la bomba che - forse - farà saltare tutto. Quel che sta per accadere avrà ripercussioni enormi. E i naufraghi sono ancora all’oscuro di tutto… : Isola dei Famosi, manca poco alla nuova diretta e la tensione sale. I naufraghi oramai sono stanchi, la tensione è alle stelle. Non solo in Honduras ma anche in Italia. Come ha fatto sapere il sito specializzato in programmi televisivi Anticipazioni.tv, “Sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5”, si legge sul sito. E il motivo, indovinate ...

A Vicenza si parla dei primi 1000 giorni di vita del bambino : Nasce a Vicenza una manifestazione che accende i riflettori su un evento molto importante: i primi 1000 giorni di vita

Via il limite ai mandati e accentramento dei poteri/ La Cina cambia la costituzione - Xi potrà restare presidente a vita : ... è vero, le istituzioni statali si sono adattate a un'economia internazionale 'di mercato' che le ha consentito di divenire fortemente competitiva, ma il primato della politica sull'economia è ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali : tante novità e migliorie per dei top di gamma super : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono finalmente stati presentati ufficialmente, ecco tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi smartphone top di gamma. Scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, prezzo, uscita in Italia e non solo dei flagship 2018 del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali: tante novità e migliorie per dei top di gamma super è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La seconda vita dei centesimi fa studiare i bimbi in difficoltà : Sono inutili e fastidiose. Si accumulano nel portamonete e non si sa mai come liberarsi di loro. Ma per qualcuno le monetine da 1 e 2 centesimi possono fare la differenza.Lo scorso anno, un barista di Arcisate, nel Varesotto, aveva posizionato sul bancone del suo locale un grosso vaso di vetro, invitando tutti a depositare le monetine rosse per aiutare i bambini in difficoltà. Dal bar l'iniziativa si è estesa e in poco tempo sono stati ...

La vita orribile dei netturbini di Kabul : Ogni volta che c'è un attentato suicida, e ce ne sono molti, devono raccogliere pezzi di cadaveri dalle strade e stanno male per giorni The post La vita orribile dei netturbini di Kabul appeared first on Il Post.

Ruba un lettore dvd ma viene individuato grazie all'attività investigativa dei Carabinieri e dei Ris di Parma : ARCO . E' stato individuato dai Carabinieri di Arco , dopo un'attenta indagine, l'autore del furto denunciato il 4 novembre del 2017 ai danni del circolo Romarzollo . Nello specifico, il presidente ...