La Valle d' Aosta impugna il Bilancio dello Stato | ' Ridateci cento milioni'

Valle d'Aosta impugna Bilancio Stato : Su questo dossier è in corso una trattativa tra la Giunta regionale e il Ministero dell'economia per la soluzione del contenzioso.

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta della Valle d’Aosta - la regione più piccola e montuosa d’Italia : Domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, il viaggio di Linea Verde prosegue alla scoperta della regione più piccola e montuosa d’Italia, la Valle d’Aosta. Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla ...

Incidenti in montagna - Valle d’Aosta : investito da scarica di ghiaccio - morto scalatore : E’ morto lo scalatore che, mentre stava scalando la cascata ‘Pattinaggio artistico’, in frazione Lillaz, nei pressi di Cogne (Valle d’Aosta) è stato investito da una scarica di ghiaccio. Sul posto l’elicottero della protezione civile, con le guide del soccorso alpino valdostano e il medico del 118 ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi e la ricostruzione della dinamica ...

Casinò - vallo paramassi - finanziamenti regionali tra gli argomenti all'odg del Consiglio Valle - AostaOggi.IT : Con le diverse interrogazioni e interpellanze presentate dalla minoranza si discuterà inoltre di sanità, rifiuti, idroelettrico, occupazione giovanile, turismo, rilancio dell'economia e non solo. La ...

8 MARZO : Promozioni speciali nei comprensori sciistici della Valle d'Aosta per festeggiare la Festa della Donna : Un biglietto d'ingresso per accedere alle meraviglie del comprensorio sciistico che regala emozioni e spettacoli unici. Basta recarsi alle biglietterie delle Funivie Piccolo San Bernardo per ...

Valle d’Aosta : cade da seggiovia - bambino di 5 anni in ospedale : Un bambino di cinque anni è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile in Valle d’Aosta: è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. Si trova al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, dove medici lo stanno visitando per valutare le sue condizioni. L'articolo Valle d’Aosta: cade da seggiovia, bambino di 5 anni in ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.

Melaverde - anticipazioni 4 febbraio 2018 : i servizi di oggi - da Novara alla Valle d'Aosta - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 4 febbraio 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...

LILT Valle d'Aosta aderisce alla Giornata Mondiale contro il Cancro : Le previsioni snocciolano numeri da capogiro: 22 milioni di casi di tumore nel mondo ogni anno. Ma la scienza afferma che la malattia si può evitare. Il 4febbraio la Giornata Mondiale contro il Cancro ci ricorda che la prevenzione è solo una questione di scelta. E che cambiare rotta è semplicissimo . ...

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina invade strada - isolata frazione di Gaby : Una valanga ha invaso la strada comunale in località Coanton: la frazione Niel del comune di Gaby risulta ora isolata. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il personale comunale e il corpo forestale regionale. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina invade strada, isolata frazione di Gaby sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d'Aosta : valanga travolge snowboarder italiano senza conseguenze : Ancora valanghe sulle Alpi. Uno snowboarder italiano è stato travolto oggi da una valanga mentre sciava a Pila, sopra Aosta. La slavina si è staccata nella zona del Couis 2. Lo snowboarder è...

Valle d’Aosta : cala il pericolo valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d’Aosta, riaprono le strade e termina l’evacuazione per due famiglie e l’isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

VALANGHE SULLE ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d’Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:50:00 GMT)

