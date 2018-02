huffingtonpost

: 'La TV? La lascio a quelli come Fiorello, che è bravissimo. Io non ho il tempo' - >. Non capisco ma lo lascio parlare. < HuffPostItalia : 'La TV? La lascio a quelli come Fiorello, che è bravissimo. Io non ho il tempo' - jonginsnvt : sono la solita, non finisco mai le serie tv drama cos’è MAI, lascio sempre tutto all’ultima puntata, odio le finali - IdeInsorgenti : <

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Conduttore, scrittore, attore, ma soprattutto papà: Fabio Volo si confessa sulle pagine de La Stampa, parlando della sua carriera, ma anzitutto degli affetti più cari. La moglie islandese Johanna Maggy e i suoi due bambini vengono sempre al primo posto e, per amor loro, Volo non ha paura di pronunciare qualche 'no' professionale.Per fortuna posso permettermelo, anche se ci sono colleghi che potrebbero fare altrettanto ma preferiscono mettere la carriera prima di tutto. Io invece ho rifiutato dei film, perché l'estate la voglio trascorrere con loro ... Non intendo perdermi i primi anni di vita dei miei bambini.Intanto, Volo si gode il successo di vendite del suo nono romanzo Quando tutto inizia(Mondadori, 2017) e festeggia con i colleghi il 36° compleanno di Radio Deejay, sua casa naturale.Può anche non essere la radio più bella del mondo, ma io ...