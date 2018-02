La protesta nell' urna Mezzogiorno dimenticato nel balletto federalista

Apre la pesca nelle acque interne protesta l'Enpa : ... nelle scuole e nelle manifestazioni di cosiddetta "beneficenza", mentre la scienza ha confermato che anche i pesci provano dolore. Ormai le acque interne liguri sono divenute acquari in cui nuotano ...

protesta dei richiedenti asilo : Nella struttura manca il wi-fi : Profughi in Protesta per la mancanza del wi-fi. Nella mattinata di ieri, nel frusinate, presso un centro d'accoglienza situato a "Castelmassimo", frazione del comune di Veroli, dieci richiedenti asilo - secondo quanto appreso da IlGiornale.it - hanno dato vita a una plateale rimostranza. Si è reso necessario, quindi, l'intervento della polizia municipale seguito poi da quello della Compagnia dei carabinieri. E solo un ...

Nel giorno di Davos Trump annuncia dazi su lavatrici e pannelli solari. Cina e Corea protestano : Giro di vite del governo americano, contro Pechino e Seul soprattutto. Nel mirino l’import di elettrodomestici e pannelli solari. Ufficialmente una mossa diretta a proteggere i produttori Usa ma annunciata alla vigilia del messaggio «America First» che il presidente dovrebbe portare al Word Economic Forum che inizia oggi in Svizzera. La protesta della Corea del Sud...

Migranti : gruppo profughi nell'agrigentino blocca per protesta Strada Statale : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Un gruppo di giovani Migranti, ospiti dell'Hotel Villa Sikania di Siculiana adibita a centro a centro d'accoglienza, ha manifestato per circa un'ora bloccando la Strada Statale 115 che collega Agrigento a Sciacca. I ragazzi, che si sono seduti sulla Strada, denunciano

Tunisia - infuria la protesta : nella notte la folla tenta di dare alle fiamme la sinagoga di Djerba : Meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo, la sinagoga di Djerba nel 2002 è stata oggetto di un attacco terroristico costato la vita a ventuno persone, tra cui quattordici cittadini tedeschi. La protesta popolare era nata nei giorni scorsi contro l'ondata di aumenti dei prezzi per l'entrata in vigore della finanziaria 2018, che ha introdotto maggiorazioni per carburanti, assicurazioni, servizi, un aumento dell'Iva

Primo sciopero del 2018 nella scuola - protestano docenti infanzia ed elementari : La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato". In caso contrario, annuncia Pacifico, la mobilitazione ...

Primo sciopero del 2018 nella scuola - protestano docenti infanzia ed elementari : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i docenti per protesta contro quella che definiscono la "vergognosa" sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Tante le manifestazioni in programma: a Roma davanti al ministero dell'Istruzione sventolano le bandiere del sindacato mentre i docenti gridano: "Contro la sentenza noi ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - la protesta di Coreglia Antelminelli (oggi - 4 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,85 euro ad azione. La protesta del comune di Coreglia Antelminelli. Ultime notizie live di oggi 4 gennaio 2018(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 06:14:00 GMT)

Uno Bianca - fratelli Savi nello stesso carcere. I familiari delle vittime protestano : “Ferita ancora aperta” : “Fino ad ora i fratelli Savi non erano mai stati nello stesso carcere e devo dire che questa cosa non mi piace affatto, anzi mi preoccupa. Per noi parenti delle vittime è l’ennesima ‘botta’, che arriva dopo i permessi premio concessi all’altro fratello, Alberto, e a Marino Occhipinti”. È sorpresa e sconfortata Rosanna Zecchi, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca e moglie ...