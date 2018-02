beppegrillo

: @pamorpa No a me rende invisibili i post con gli hashtag. In pratica pubblico le cose ma non le vede nessuno. E sta… - JohnHide91 : @pamorpa No a me rende invisibili i post con gli hashtag. In pratica pubblico le cose ma non le vede nessuno. E sta… - Maciana_ITA : Mac via instagram: la pratica rende perfetti. Ancora 9,999 ore - patanazzo : La presenza della neve in città rende eroico ogni gesto quotidiano: sto andando a piedi a consegnare una pratica in… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) di Eduardo Briceño – Tutti noi cerchiamo di dare il nostro meglio in ciò che facciamo che si tratti del lavoro, della famiglia, dello studio o di qualsiasi altra cosa. Anch’io faccio del mio meglio. Ma un po’ di tempo fa, mi sono reso conto che non stavo migliorando molto nelle cose a cui tenevo di più, anche se passavo molto tempo a lavorarci sodo. Nel tempo e parlando con molta gente ho capito che questa stagnazione, nonostante il duro impegno è piuttosto comune. Quindi vorrei darvi un’idea di cos’è e di cosa possiamo fare. Ho imparato che le persone e i gruppi che hanno successo in qualsiasi campo fanno una cosa che tutti possiamo imitare. Vivono alternando due fasi distinte: la fase di apprendimento e la fase di performance. Nella fase di apprendimento l’obiettivo è migliorare. Perciò ci concentriamo su ciò che non sappiamo ancora fare e ...