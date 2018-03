La lavagna diventa un documento Word | prof del Ghana condivide la lezione sui social

Un docente utilizza una lavagna per insegnare Microsoft Word ai suoi alunni e la notizia diventa virale : Bisogna arrangiarsi! Nelle ultime ore una notizia sta facendo il giro del mondo rimbalzando su tutte le varie testate giornalistiche, la nostra Repubblica ha già scritto un articolo a riguardo. Il tutto parte con un’immagine che, in breve tempo, diventa virale su Facebook e su Twitter dove viene raffigurato un docente ghanese che prova a insegnare ai suoi alunni l’uso del programma Microsoft Word per prepararli all’esame ICT. ...