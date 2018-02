La fine dell’ora legale | la proposta a Strasburgo

laragnatelanews

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) L’8 febbraio il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la soppressione del “principio” per il quale vine effettuato il Cambio dell’ora in due periodi dell’anno. Ladel cambio di orario è stata provvisoriamente registrata con una maggioranza di 384 voti su 549 votanti (a cui si aggiungono i 153 deputati contro la soppressione del cambio di orario e le 12 astensioni). Fino ad oggi gli europei hanno cambiato l’ora due volte all’anno per più di 40 anni, in autunno e in primavera. I motivi presto detti sono più che validi. Portare avanti le lancette di un’ora nella stagione primaverile/estiva permette di avere più ore luce, poter vivere di più la giornata e sopratutto avere un forte risparmio dei consumi energetici. Una misura – questa – che potrebbe presto finire. Parallelamente a questo voto, sono stati ...