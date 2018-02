La Cina dietro l’angolo

beppegrillo

: Gli AG/DC e Simeone, ecco cosa c'è dietro la cessione di Carrasco in Cina - calcio24mercato : Gli AG/DC e Simeone, ecco cosa c'è dietro la cessione di Carrasco in Cina - tecnogers : (Gli AG/DC e Simeone, ecco cosa c'è dietro la cessione di Carrasco in Cina) su TecnoGers - - paolonobile : RT @giadamessetti: Cina, cosa c'è dietro la modifica della Costituzione -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Quando parliamo di crisi, della nostra crisi, parliamo sempre di che effetto provochi su di noi. Ma sarebbe bello capire se questi fatti coinvolgono anche il resto del mondo. Queste dinamiche in effetti sono così grandi che è impossibile pensare che ne subiscano gli effetti solo i diretti interessati. Sarebbe bene capire se ci siano altri attori che sono entrati in gioco. Per cominciare laha approfittato della crisi europea e ha colto al volo la ghiotta occasione. Ha così acceduto ai mercati occidentali ben prima del previsto. Vi chiederete perché questo è importante. Il fatto è che lasta provocando un vero e proprio dilemma nell’Occidente per quello che rappresenta. Si, perché il Paese asiatico ha una disponibilità finanziaria senza precedenti e ha il mercato migliore disponibile, con un fattore di crescita senza precedenti. Non c’è Paese ...