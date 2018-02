La carica dei ' banchieri ibridi'

Maxi discarica - ora le analisi dei terreni : Bornasco, accertamenti dell'Arpa su eventuali danni ambientali. Indagini sul ruolo del 52enne sorpreso sul posto

L'Oasi dei Variconi è una discarica - l'intervento dei soli volontari non basta : appello alle istituzioni : ... preziosa riserva della biodiversità domiziana usata dai grossi uccelli migratori durante gli spostamenti da Sud a Nord del mondo. Tutta la zona andrebbe ripulita, così da evitare che aironi, ...

Serie Tv : «Everything Sucks!» e la carica dei nuovi adolescenti (nerd) : Nerd, sfigati, alcuni hanno perfino manie omicide. Gli adolescenti sono i protagonisti di una nuova ondata di Serie Tv, a cui ha fatto da apripista Stranger Things. L’ultima è la commedia Everything Sucks!, disponibile su Netflix, che segue un gruppo di ragazzi strambi alle prese con i loro turbamenti adolescenziali. Spesso sono Serie nostalgiche. Se Stranger Things è un tributo agli anni Ottanta, infatti, Everything Sucks! immerge il ...

Con la carica dei cani emarginati Wes Anderson parla di tutti noi : ... spiega Anderson, la spina dorsale dell'impresa: 'Abbiamo lavorato tanto sulla storia e quasi subito, durante il processo di scrittura, è venuta fuori l'esigenza di immaginare la vita politica della ...

Con la carica dei cani emarginati Wes Anderson parla di tutti noi : Il film d'animazione, con le voci di molte star, ha inaugurato la Berlinale cani relegati in un'isola di rifiuti, contagiati, per volontà governativa, da un tipo di influenza letale, abbandonati, ...

La carica dei composti anti-età - ecco i più promettenti : Nel laboratori di tutto il mondo i ricercatori sono al lavoro su circa 200 composti geroprotettori , molecole che potrebbero cioè rallentare l'arrivo delle malattie legate all'età e garantire una vecchiaia in salute . "I Paesi ...

La carica dei 101! E' record per Ronaldo : Perez - sicuro che il Real può rinunciare a CR7? : Con la doppietta contro il Psg, il portoghese ha firmato un altro record: mai nessuno in tripla cifra in Champions con la stessa maglia

'L'Alto Adige non è la discarica dei rifiuti politici' : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite ...

Di Battista : "L'Alto Adige non è la discarica dei rifiuti politici" : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché qua hanno il posto paracadutato". Così Alessandro Di Battista durante il suo comizio a Merano commenta la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la carica di Davide Ghiotto ed il sogno dei 10000 metri : I Giochi Olimpici di PyeongChang hanno avuto finalmente inizio e le ambizioni dell’Italia nello Speed skating non mancano di certo. La squadra di Maurizio Marchetto può contare su diversi talenti, potendo affrontare i forti avversari con grande determinazione. Tra gli atleti osservati speciali c’è Davide Ghiotto, di Altavilla Vicentina, specialista dei 10000 metri. Reduce dai trionfi delle Universiadi di Almaty con due ori nei 5000 e ...

Inter - Icardi e la carica dei 100 gol. E senza 3 punti si fa la storia : ... rebus Icardi mauro e la carica dei 100 - Per riuscire a "esorcizzare" il Meazza tutti dovranno fare di più e meglio, ma poi serve buttarla dentro e per questo il mondo nerazzurro si aggrappa a ...

Consiglio di Stato : "I direttori stranieri dei musei restano in carica" : "Tutti i direttori stranieri restano in carica e continuano a dirigere i loro musei". Lo afferma l'ufficio stampa del Consiglio di Stato, spiegando che la sentenza depositata ieri "ha stabilito definitivamente la legittimità della procedura selettiva per la selezione dei direttori dei musei"."Vi è un solo precedente (e non 6) del Consiglio di Stato; ed è la sentenza n. 3666 del 2017", con la quale venne deciso che i ...

Gossip Isola dei famosi : l'ex di Paola torna alla carica? L'avvertimento Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi è iniziata da appena una settimana ma sono gia' tantissimi gli spunti di discussione che i naufraghi hanno offerto ai giornali e ai siti di #Gossip. Uno dei concorrenti più chiacchierati del reality fino ad oggi è sicuramente #Francesco Monte: il ragazzo, oltre ad essere accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga prima dell'arrivo in Honduras, si è reso protagonista del primo flirt di ...

Gossip Isola dei famosi : l'ex di Paola torna alla carica? L'avvertimento : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi è iniziata da appena una settimana ma sono già tantissimi gli spunti di discussione che i naufraghi hanno offerto ai giornali e ai siti di Gossip. Uno dei concorrenti più chiacchierati del reality fino ad oggi è sicuramente Francesco Monte: il ragazzo, oltre ad essere accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga prima dell'arrivo in Honduras, si è reso protagonista del primo flirt di quest'anno. ...