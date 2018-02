La campana di Hitler resta dov' è Tra gli applausi

ilgiornale

: Rimane al suo posto e continuerà a suonare la campana che reca l'incisione 'Tutto per la patria-Adolf Hitler' con s… - RaiNews : Rimane al suo posto e continuerà a suonare la campana che reca l'incisione 'Tutto per la patria-Adolf Hitler' con s… - infoitestero : Germania. La 'campana di Hitler' rimane al suo posto (Rai News) - sreyyazdemir : RT @RaiNews: Rimane al suo posto e continuerà a suonare la campana che reca l'incisione 'Tutto per la patria-Adolf Hitler' con svastica. Fu… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) «Tutto per la patria». Firmato: Adolf, con tanto di svastica. Questo sta scritto, anzi ben inciso nel bronzo per sfidare il tempo, sullache il Führer donò nel 1934 alla Jakobskirche, la chiesa protestante della cittadina tedesca di Herxheim, nella regione occidentale della Renania-Palatinato.La chiesa protestante di Herxheim, evidentemente dopo lunghissima riflessione, aveva deciso nello scorso settembre di fare richiesta ufficiale perché l'imbarazzante, rimasta indisturbata al suo posto per oltre settant'anni dopo la drammatica fine die del suo regime, venisse finalmente rimossa. Per rendere le cose più facili, la chiesa aveva anche offerto di pagare le spese sia per lo smontaggio dellain odore di nazionalsocialismo sia per l'acquisto e l'installazione al suo posto di una nuova.Niente da fare. Lunedì ...