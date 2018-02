La campagna elettorale ridotta ad un tweet La Crusca boccia la lingua vuota dei politici

La più pazza campagna elettorale : ... per esempio, ogni candidato del collegio ha la sua ricetta per far ripartire l'aeroporto di Trapani - Birgi, che ha voli ridotti rispetto a prima, con gran danno per l'economia locale. Alcuni ...

Al voto senza confronti tv né piazze : così si chiude la campagna elettorale : Elezioni 2018, gli ultimi appuntamenti di una campagna elettorale arrivata stancamente al rush finale evidenziano un orientamento generale molto deciso: evitare gli appuntamenti finali in piazza per evitare di...

Appello di SIMG : “La sanità trovi il giusto spazio in campagna elettorale” : “I temi della salute e della sicurezza sociale dei cittadini finora sono stati sottovalutati o affrontati in modo non adeguato da parte di tutte le forze politiche impegnate nella campagna elettorale”. E’ quanto sottolinea la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG). “Riteniamo al contrario che tutti gli schieramenti affrontino nel poco tempo rimasto che la non più rinviabile riforma del nostro sistema sanitario ...

Ultimi giorni di campagna elettorale - il centrodestra unito alla manifestazione di giovedì : Giorgia Meloni e Matteo Salvini tengono molto a dare un'immagine di unità e assicurano: ci sarà anche Berlusconi'. Ma dallo staff di Forza Italia fanno sapere che nulla è ancora deciso -

Con il progetto 'PoliCom.Online" l'analisi della campagna elettorale sui social media : Analizzare la comunicazione politica sui social media e le interazioni tra politici, media, partiti e cittadini nel contesto della campagna elettorale per le ormai prossime elezioni del Parlamento. ...

CUNEO/ Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale giovedì alle 18 a Casa Delfino : Saranno il leader nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ed il Senatore Federico Fornaro a concludere la campagna elettorale della Lista Liberi e Uguali in Provincia di CUNEO. L'incontro ...

Lombardia : Violi (M5S) - candidati dicano chi finanzia la campagna elettorale : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "I candidati rendano immediatamente pubbliche le donazioni che hanno ricevuto da privati, enti e associazioni". E' l'invito che lancia il candidato presidente di Regione Lombardia, Dario Violi, del Movimento 5 Stelle, evidenziando che "noi siamo gli unici trasparenti e

I premi Oscar della campagna elettorale 2018 : chi vince nella categoria “migliori effetti speciali” e “miglior scenografia”? : Quella a cui abbiamo appena assistito non è stata una semplice campagna elettorale: è stato un gigantesco show pieno di sorprese, magie, apparizioni stupefacenti, sparizioni misteriose, e ballerini ricoperti di paillettes che improvvisano un tango quando meno te lo aspetti. Insomma: il carrozzone più spettacolare mai visto dai tempi di Carramba che Sorpresa e l’opera d’arte audiovisiva più rivoluzionaria e visionaria dopo La grande bellezza di ...

Renzi show - su Berlusconi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...

Sergio Pirozzi - il disastro in campagna elettorale : 'Tu qui non puoi entrare'. E gira una voce... : La scalata di Sergio Pirozzi al centrodestra e alla Regione Lazio non è andata nel migliore dei modi. La sua 'lista dello Scarpone' non ha possibilità di vittoria, al massimo può compromettere quella ...

Il lavoro è il grande assente dalla campagna elettorale : È anche la zona più ricca e produttiva d'Italia, all'interno di una regione che da sola produce circa il 22 per cento del prodotto interno lordo nazionale, dove da alcuni anni l'economia è in ...

Il lavoro è il grande assente dalla campagna elettorale : Un viaggio nell’area metropolitana di Milano, la più produttiva del paese, mostra che la precarizzazione del lavoro ha raggiunto livelli estremi e preoccupa molte persone. Ma i politici parlano solo di immigrazione. Leggi

"Cultura è grande assente della campagna elettorale. Dopo il 4 marzo i partiti si impegnino" : La cultura è la "grande assente della campagna elettorale, proprio quando servirebbe un "impegno a tutto campo per puntare sulla cultura" che è "il motore della crescita civile", per questo Dopo il 4 marzo i partiti "fra i primi compiti" devono darsi quello di "puntare sulla cultura" con l'obiettivo di restituire all'Italia "il suo ruolo di culla della cultura e della civiltà", attingendo "anche alla competenza e all'energia ...

Dal nulla della campagna elettorale non può che nascere il nulla : È quasi finita, per fortuna. Questa campagna elettorale dominata dai fatti di cronaca nera, dai centodiciannove cortei nello stesso sabato, dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, dalla fatica a dirsi antifascisti, dai fascisti che sparano agli immigrati e dagli antifascisti che picchiano i fascisti.Una campagna elettorale da anni Settanta del secolo scorso, all'insegna dell'odio politico e della violenza degli elettori, ...