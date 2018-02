Kylie Jenner mamma in crisi | Travis Scott è un papà poco presente

L'incredibile regalo post-parto per Kylie Jenner : Non passa giorno senza che Kylie Jenner, popolare sorella di Kim Kardashian, non dia motivo alla stampa americana per parlare di lei. Se pochi giorni fa la stampa si fiondava su un tweet in cui ...

Kylie Jenner : ha ricevuto un regalo milionario per aver dato alla luce la figlia : La maggior parte delle neo mamme riceve fiori e palloncini dopo aver partorito, ma Kylie Jenner si sa, non è un tipo qualunque! La 20enne ha dato alla luce la figlia avuta con Travis Scott lo scorso primo febbraio e i suoi sforzi sono stati premiati con un motore ruggente: sì, quello della Ferrari nera con interni rossi in edizione limitata che le è arrivata come regalo! Kylie got a new car from Travis as a push present! A Laferrari ...

Il cinguettio che affossa Kylie Jenner fa perdere 1 - 3 miliardi a Snapchat : Sara Mauri A Kylie Jenner Snapchat non piace più. L'ha fatto capire con un caustico cinguettio su Twitter. Dicono tutti che il tweet della Jenner abbia affossato il titolo dell'app in borsa. Ma cosa ...

Jordyn Woods - la BFF di Kylie Jenner : 7 curiosità da sapere su di lei : È l’inseparabile BFF di Kylie Jenner e, se segui la guru dei trucchi, non puoi non aver mai notato Jordyn Woods. La 20enne è onnipresente nelle foto social di Kylie, co-protagonista nel reality “Life of Kylie” e l’hai vista anche nel video con cui la star ha annunciato la nascita della figlia Stormi. Ecco tutto quello che devi sapere su Jordyn Woods nel video! [arc ...

Jordyn Woods : il segreto della BFF di Kylie Jenner per restare in forma ti motiverà a fare lo stesso : Se segui Kylie Jenner, non puoi non aver notato Jordyn Woods: l’inseparabile BFF compare spesso nelle foto social della star, è presente nel reality “Life of Kylie” ed era al suo fianco anche quando era stata fotografata dai paparazzi per l’unica volta con il pancione. yesterday was cute. hope you had the happiest of birthdays Jordy. Love you forever ever and beyond.. A post shared by Kylie (@KylieJenner) on Sep ...

Kylie Jenner e Travis Scott : la prima foto insieme da quando sono diventati genitori : Kylie Jenner è tornata su Instagram una decina di giorni dopo aver dato alla luce la figlia avuta con Travis Scott, e adesso è arrivata la prima immagine dei due neo genitori insieme. Un po’ difficile dire come se la passino dalla foto postata sullo Snapchat del rapper, dato che entrambi indossano una mascherina che lascia scoperti solo gli occhi. La parola “Bdjxjkdn” messa sottosopra sull’immagine, non ha molto senso ...