Kühne Nagel : utile 2017 a 740 mln franchi - fatturato record 18 - 5 mld : Roma, 28 feb. (AdnKronos/ats) – Dopo la performance da primato del 2016, il gruppo svizzero Kühne + Nagel , attivo a livello mondiale nei settori dei trasporti e della logistica, ha proseguito in crescita anche nel 2017 , con un utile netto che segna un +2,8% a 740 milioni di franchi . Anche il fatturato ha raggiunto un livello record , essendo salito del 12,5% a 18,59 miliardi di franchi . La progressione, si spiega in una nota, riflette la ...

