huffingtonpost

: Krippendorff e l'arte di non essere governati - HuffPostItalia : Krippendorff e l'arte di non essere governati - ellabaffoni : RT @GiulioMarcon1: È morto Ekkehart Krippendorff, politologo e sociologo tedesco, esponente del ‘68, pacifista, discriminato dal mondo acca… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) È morto Ekkehart, un grande sociologo e politologo tedesco, pacifista, esponente di primo piano del '68 in Germania, coraggioso e ribelle, e per questo discriminato per diversi anni dal mondo accademico che gli ha rifiutato i giusti riconoscimenti.Ha scritto molti importanti testi: alcuni sulle tragedie di Shakespeare (Shakespeare politico. Drammi storici, drammi romani, tragedie) viste con la lente politologica e sociologica. Contengono analisi illuminanti sullo "Shakespeare politico" e sulla sua modernità e attualità su quello che è (anche diventata) la politica, oggi. Shakespeare l'aveva capito qualche secolo fa.L'abbiamo conosciuto alcuni anni fa quando l'abbiamo invitato in Italia per discutere insieme a Carlo Donolo, Luigi Bobbio e Pino Ferraris (suoi amici e anche loro prematuramente scomparsi) e ad altri studiosi il suo bellissimo libro ...