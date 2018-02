Karina Cascella sbotta contro Eva Henger dopo L’Isola dei Famosi

Karina Cascella - CHI È IL FIDANZATO?/ Max Colombo : l'accusa dell'ex fidanzata Francesca Brambilla1 : KARINA CASCELLA, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:26:00 GMT)

“Solo tu…”. Karina Cascella in love : ecco il suo nuovo fidanzato. L’opinionista dimentica il suo grande amore - Salvatore Angelucci - ritrova il sorriso e presenta il suo uomo : Karina Cascella è di nuovo innamorata. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso e lo ha annunciato sui social. Una foto e una dedica dolcissima, quella che Karina ha voluto dedicare al suo uomo: ”Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”, ha scritto la campana sul suo profilo ufficiale pubblicando anche la foto che la ritrae mentre bacia il suo fidanzato. ...

Karina Cascella - chi è il fidanzato?/ Un nuovo amore : "Con te guardo il mare per la prima volta!" - Foto : Karina Cascella, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la Fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.

Pietro Tartaglione Vs Karina Cascella/ Isola dei Famosi 2018 - in difesa di Rosa Perrotta : "Morta di fame" : E' scontro social tra Karina Cascella e Pietro Tartaglione per la controversa partecipazione di Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Chi avrà la meglio in questo eterno botta e risposta?

“Il tuo cu**…”. Ah! Karina Cascella - ancora lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

FRANCESCO MONTE/ La difesa di Karina Cascella : "Eva Henger? Potrebbe essere sua madre" (Isola dei Famosi) : A prendere le difese di FRANCESCO MONTE, involontario protagonista del "droga-gate" dell'Isola dei Famosi 2018, anche Karina Cascella, che ha accusato Eva Henger di essersi accanita...

Isola dei Famosi - Karina Cascella : "Monte potrebbe essere il figlio della Henger" : Dopo il caso del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte all 'Isola dei Famosi , sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati dalla parte dell'ex tronista ...

Karina Cascella contro Eva Henger : “Francesco Monte è una vittima” : Francesco Monte difeso da Karina Cascella: l’attacco alla Henger Sono settimane che i riflettori sono puntati sul caso ‘canna-gate’ scoppiato all’Isola dei famosi, dopo le accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte. E se l’ex tronista ha deciso di abbandonare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, per difendersi nelle sedi opportune, gli schieramenti e i commenti su quella storia non tendono a placarsi. Ogni giorno, su La5 e Mediaset ...

Karina Cascella torna a parlare di Serena Grandi dopo Domenica Live : Domenica Live: Karina Cascella dice la sua dopo la discussione con Serena Grandi Quando si parla di chirurgia plastica a Domenica Live è sempre presente Karina Cascella, contraria a qualunque tipo di intervento che non sia per motivi di salute. Ieri nel salotto di Barbara d’Urso si è mostrata Serena Grandi, dopo essersi sottoposta a ben 7 ore di intervento per togliere tutti quei chili in eccesso in varie parti del corpo. ...

Serena Grandi attaccata da Karina Cascella dopo l’intervento : Karina Cascella attacca Serena Grandi dopo le 7 ore di intervento Serena Grandi si è mostrata oggi a Domenica Live dopo essersi sottoposta a ben 7 ore di intervento. Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso e appartenente oggi in diretta al divano di coloro che erano “contro la chirurgia” l’ha duramente attaccata, non risparmiando neppure parole al veleno al figlio Edoardo. Inizialmente è stato proprio il giovane ...

Giovanna - mamma di Massimiliano Caroletti/ Contro Karina Cascella : "Mio figlio non fuma!" (Domenica Live) : Giovanna, mamma di Massimiliano Caroletti: in studio a Domenica Live in difesa del figlio e della nuora Eva Henger dopo il caso droga all'Isola dei Famosi.

Karina Cascella contro Mercedesz Henger : “State perseguitando Monte!” : Mercedesz Henger e famiglia perseguita Francesco Monte? Le parole di Karina Cascella Domenica Live ha iniziato oggi la sua diretta con il droga gate lanciato da Eva Henger contro Francesco Monte: presenti in studio vi erano anche Mercedesz Henger e Karina Cascella, le quali si sono rese protagoniste di un duro dibattito. L’opinionista di Barbara d’Urso ha preso parola, riferendosi all’intervista che Eva aveva fatto a Le Iene ...