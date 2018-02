Juventus prima finalista Atalanta battuta 1-0

Coppa Italia - Juventus prima finalista : 19.25 La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2018 (sarà la diciottesima finale,quarta di fila). Nella semifinale di ritorno allo 'Stadium',la squadra di Allegri supera 1-0 l'Atalanta, stesso score della gara di andata. Dopo il rinvio per neve del match di campionato di domenica, si gioca sotto un debole nevischio.L'Atalanta comincia bene (Buffon para su Gomez), poi Berisha è pronto su Mandzukic (35'). Nella ripresa, palo di Gomez ...

Juventus-Atalanta : Mandzukic in campo in maniche corte prima del rinvio per neve : Vento gelido, pioggia, grandi quantità di neve: il ciclone siberiano meglio noto come Burian sferza l'Italia. Ordinanze di scuole chiuse in alcune città, addetti alla sicurezza degli stadi pronti a ...

Primavera - Juventus-Napoli 2-3 : la rimonta sfuma - ma Del Sole brilla! : TORINO - La madre di tutte le partite di campionato, seppur nella sua versione 'Primavera', va al Napoli. La Juventus non si ripete dopo il derby vinto contro il Torino e cede in casa alla formazione ...

Juventus - Allegri in conferenza : “Higuain out!” Tutto su De Sciglio - Bernardeschi e Dybala prima punta : Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della sua Juventus, impegnata nell’incontro di campionato contro l’Atalanta. Le due squadre si riaffronteranno poi mercoledì in coppa Italia, un doppio scontro decisivo per il proseguo nelle due competizioni. “Difficilmente domani Higuain sarà della partita, questa settimana ha lavorato a parte. Bernardeschi sarà rivalutato nelle prossime settimane, possibile operazione. ...

Serie A - duello Juventus-Napoli : il Guinness dei Primati : Dritti verso quota cento, Napoli e Juventus non si fermano mai. E il punteggio finale per garantire lo scudetto si alza costantemente; la conseguenza più evidente è che le due squadre stanno scoprendo ...

Calcio Primavera - la Juventus batte 1-0 il Toro. Tensione e polemiche prima e dopo l'esultanza : Un derby di Torino si è già giocato, e non è stato un bell'antipasto. Non tanto per i contenuti tecnici, quanto per la Tensione che si è respirata, soprattutto nel finale. dopo 25 anni, il Filadelfia ...

Derby di Torino Primavera - il dito medio della vergogna : adesso la società bianconera ci faccia vedere lo “stile Juventus” : Una vergogna, un gesto assolutamente da condannare per numerosi motivo. Quella vista oggi durante il Derby tra Torino e Juventus è stata una pagina davvero brutta di sport, a maggior ragione perchè messa in scena da giovani ‘attori’. Ma andiamo con ordine partendo dai fatti: Leandro Fernandes durante l’esultanza per il gol della vittoria della Juventus ha mostrato il dito medio ai tifosi del Torino. Parliamo sempre di esempi, ...