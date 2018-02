Juventus-Atalanta 1-0 | Juve ancora in finale Atalanta | ciaone

Highlights Juventus-Atalanta 1-0 - VIDEO gol Coppa Italia : Pjanic di rigore - bianconeri di nuovo in finale : Allenatore: Gasperini Notizie sul tema Coppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta: diretta tv in chiaro e streaming, oggi 28 febbraio Juventus-Atalanta Coppa Italia probabili formazioni: le ultime ...

LIVE Juventus-Atalanta - risultato e diretta in tempo reale : Pjanic trasforma il rigore - proteste atalantine

Coppa Italia - Juventus-Atalanta 1-0 - Pjanic gela l’Atalanta dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri : Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0, Pjanic gela l’Atalanta dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Atalanta 1-0- La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia in attesa del match di questa sera tra Lazio e Milan. I bianconeri superano l’Atalanta per 1-0 grazie al rigore di Pjanic, in ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

