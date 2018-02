Juventus-Atalanta 1-0 | bianconeri in finale di Coppa Italia

Juventus-Atalanta streaming e diretta tv : dove vederla - Coppa Italia - : dove vederla IN TV E streaming Juventus-Atalanta streaming diretta tv, dove vederla , Coppa Italia, . ANSA/PAOLO MAGNI Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1: match visibile ...

Juventus-Atalanta - palo del Papu Gomez dopo errore di Benatia VIDEO : Juventus-Atalanta, palo di Gomez dopo errore di Benatia ROMA L' Atalanta è andata vicinissima al gol del vantaggio nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus con un pallonetto di Alejandro ...

Coppa Italia - Juventus-Atalanta 1-0 : bianconeri in finale : Allo Stadium decide un contestato rigore di Pjanic al 75' dopo un palo di Gomez e una traversa di Douglas Costa

Coppa Italia - Juventus-Atalanta 1-0 - Pjanic gela l’Atalanta dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri : Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0, Pjanic gela l’Atalanta dal dischetto. Quarta finale consecutiva per i bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Atalanta 1-0- La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia in attesa del match di questa sera tra Lazio e Milan. I bianconeri superano l’Atalanta per 1-0 grazie al rigore di Pjanic, in ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

La Juventus batte 1-0 l'Atalanta e vola in finale di Coppa Italia : La Juventus di Massimiliano Allegri replica l'1-0 dell'andata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si qualifica alla finale di Coppa Italia. I bianconeri l'hanno sbloccata e vinta, in casa, a un quarto d'ora dalla fine con il rigore generoso concesso dall'arbitro per fallo di Mancini su Matuidi. Gli orobici hanno giocato la loro onesta partita, colpendo anche un clamoroso palo con Gomez, e cercando di tener ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 : ottimo Douglas Costa - spento Ilicic : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

