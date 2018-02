Juve | vincere solo la Coppa Italia sarebbe un fallimento

Juventus - Bernardeschi : 'Ho due sogni nel cassetto : vincere la Champions e il Mondiale' : TORINO - È un Federico Bernardeschi solare e disponibile quello intervistato dagli Juventus Junior Member . Senza pensare troppo all'infortunio o al campo, ecco che Bernardeschi ha risposto così ai ...

Juventus - esclusiva Rugani : 'Il nostro DNA ci impone di vincere tutto' : ... nel nostro DNA abbiamo il fatto di voler vincere sempre e andare avanti in ogni competizione " ha dichiarato il difensore bianconero Daniele Rugani in un'intervista a Sky Sport - A partire dal ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Juve Stabia - col Bisceglie bisogna vincere : ecco la probabile formazione : vincere per continuare a rincorrere il sogno playoff. La Juve Stabia affronterà domani pomeriggio il Bisceglie al Menti con l'imperativo di cancellare i deludenti pareggi interni con Catanzaro e ...

Alex Sandro : 'Penso solo alla Juve. Il Napoli? Noi vogliamo vincere tutto ' : ... 'Contenti del ritorno di Dybala: è importantissimo' Alex Sandro , terzino sinistro brasiliano e alla Juventus dall'estate 2015 dopo il periodo al Porto, ha parlato in esclusiva ' Premium Sport ' sul ...

Juventus - Alex Sandro 'Voglio vincere tutto. Mercato Resto a Torino' : TORINO - Il derby da affrontare 'con spirito positivo', il pareggio con il Tottenham 'risultato non negativo', il suo futuro con l'obiettivo di 'vincere tutto con la Juve'. Alex Sandro è il ...

Alex Sandro : 'Il mercato non mi interessa - sono felice alla Juve. Andiamo a Londra per vincere' : Queste, invece, le parole del brasiliano a Premium Sport : ' Napoli concentrato sullo scudetto ora che l'Europa League è compromessa? È una grande squadra, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno ...

Napolimania : i numeri parlano chiaro - chiedete alla Juve di vincere in Europa : ... che ha subito 11 gol in meno, che è diventata materia di studio per la bellezza del suo calcio in tutte le aule dove si studia questo magnifico sport, l'unica che ha reso la Serie A un campionato ...

Basler contro Buffon/ “Dovrebbe ritirarsi - la Juventus non può vincere la Champions con lui” : Basler contro Buffon: “Dovrebbe ritirarsi, la Juventus non può vincere la Champions con lui”. Il duro commento dell’ex nazionale tedesco, sul portiere del club bianconero(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Juve-Tottenham 2-2 - Allegri : 'Ora a Wembley per vincere' : Roma, 14 feb. , askanews, All'Allianz Stadium finisce 2-2 tra Juventus e Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Non basta la doppietta di Higuain al 2 ed al 9 su calcio di ...

Juventus - Bernardeschi : 'A Londra per vincere' : TORINO - Le telecamere lo hanno inquadrato mentre parlava con Buffon, esattamente alla fine di Juventus-Tottenham. Nessun mistero, lo ha rivelato lo stesso Bernardeschi : 'Non ci siamo detti nulla di ...

Juventus - Douglas Costa : 'Meritiamo di vincere la Champions' : TORINO - E' arrivato in estate dal Bayern Monaco ed ha avuto bisogno di qualche mese per adattarsi alla nuova squadra ma adesso sta facendo capire il perché la Juventus abbia puntato su di lui. ...

Ferrara : 'Napoli super motivato - Juventus abituata a vincere' : Ciro Ferrara , grande ex di Napoli e Juventus , analizza ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno la corsa allo scudetto delle prime due della classe. 'Nessuna vuole mollare, con la Juve ...

Ag. Szczesny : 'Rinnovo Buffon? Nessun problema. Bale fu a un passo dall'Italia. La Juve può vincere la Champions' : Parliamo di una delle squadre più forti al mondo. La Juve è tra le 4-5 formazioni in grado di vincere la Champions. Sì, se battono il Tottenham possono arrivare in fondo, perché no...'. Hart ha ...