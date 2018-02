Juve | Allegri | 6 finali Coppe tante

Juventus - Allegri : 'Douglas Costa ha spaccato la partita' : Giocheremo in uno stadio meraviglioso per mettersi in mostra al mondo. Dovremo fare una bella partita, ma non è un'ossessione' . Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0: decide Pjanic su rigore Tags: ...

Allegri su Juve-Atalanta : “Douglas Costa un crack” : Massimiliano Allegri, dopo la vittoria della sua Juventus in casa contro l’Atalanta e la conseguente conquista della finale di Coppa Italia, è parso molto soddisfatto ai microfoni della Rai. “Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto stasera e in generale nella stagione. Ora sotto con la Lazio, una gara molto importante, e poi con il Tottenham. Giocheremo in uno stadio storico, non deve essere però un’ossessione. Nel ...

Juve - Allegri : 'Douglas Costa ha spaccato la gara! Dybala il nostro valore aggiunto - su Higuain...' : Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , parla dopo la vittoria sull' Atalanta , che ha garantito l'accesso in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole a Rai Sport : 'Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto stasera e in generale nella stagione. Ora sotto con la Lazio, una gara molto importante, e poi con il Tottenham. Giocheremo in uno stadio ...

LIVE Juventus-Atalanta - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Formazioni ufficiali : c’è Buffon - Dybala in panchina. Allegri sceglie Alex Sandro nel tridente : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale della Coppa Italia. Le due squadre dovevano trovarsi di fronte domenica, sempre a Torino, ma la neve ha impedito lo svolgersi del match. Oggi, invece, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita potrebbe essere recuperato in vista dell’incontro odierno. È un periodo ...

Coppa Italia - Juventus-Atalanta : probabili formazioni e ultimissime. Allegri inaugura un nuovo tridente… : Coppa Italia, Juventus-Atalanta: probabili formazioni e ultimissime. Allegri inaugura un nuovo tridente… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Juventus-Atalanta- Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Anzitutto, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza di centrare ...

Convocati Juventus - ecco la decisione di Allegri su Higuain : Convocati Juventus – La Juventus si prepara per la gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’obiettivo è volare in finale. Nel frattempo arriva la decisione di Allegri su Higuain, il Pipita non ha ancora recuperato e non è stato convocato. Sono 19 i giocatori Convocati da Massimiliano Allegri per la semifinale di ritorno di Tim Cup, in programma mercoledì 28 febbraio alle 17.30 all’Allianz Stadium. Questo ...

Juventus-Atalanta - i convocati di Allegri : out Higuain : TORINO - Alla fine Gonzalo Higuain non ce la fa: il Pipita è fuori dai convocati per Juventus-Atalanta di domani, ritorno della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium. Assente anche lo ...

Juventus - Allegri : 'Squadre che si scansano? Sono tutte chiacchiere' : Come risponde a chi parla di avversarie che si 'scansano' di fronte alla Juve dopo lo 0-5 del Napoli a Cagliari? 'Fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua, dove qualcuno ogni tanto ...

Verso Juve-Atalanta - Allegri : 'Vogliamo la quarta Coppa Italia di fila' : Massimiliano Allegri La Juventus si prepara ad affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l' Atalanta all'Allianz Stadium, dopo aver vinto 1-0 a Bergamo. Allegri tiene particolarmente ...

Juventus - Allegri : 'L'Atalanta vuole rifarsi dopo l'eliminazione dall'Europa League' : L'estetica lascia il tempo che trova per Max Allegri, pragmatico al limite della politica aziendale del 'Vincere non è importante ma l'unica cosa che conta'. 'Alla fine di tutto conta solo scrivere il nome nell'albo d'oro. Tra vent'anni nessuno si ricorderà di un palo o un'...

Juventus - Allegri in conferenza : il recupero di Higuain - Dybala e le polemiche con il Napoli : La Juventus non è scesa in campo nella gara di campionato contro l’Atalanta, partita rinviata per neve ed adesso si prepara per il ritorno della gara di Coppa Italia sempre contro la squadra di Gasperini. Si è presentato i conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri, ecco le importanti indicazioni: “Napoli a +4? Abbiamo una gara in meno e sabato contro la Lazio giocheremo ancora in trasferta. Dopo sabato ci saranno altre 12 ...

Juventus e Napoli - ecco la quota scudetto e i record di Sarri e Allegri : Verso i 100 punti per conquistare il tricolore. Il paragone con la stagione da primato di Conte , 102, e le proiezioni del campionato